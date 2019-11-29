ИК «Фридом Финанс»: Гонконгские площадки тянут индексы вниз

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 27 ноября, в преддверии праздника, закрылись на рекордных максимумах благодаря сильным экономическим данным. Позитива добавили и многообещающие комментарии Дональда Трампа в отношении торгового соглашения с Китаем. S&P500 повысился до 0,42%, достигнув 3154 пунктов. 10 из 11 секторов, за исключением промышленного, завершили сессию в плюсе.

Мировые фондовые площадки сегодня переместились на отрицательную территорию на фоне противоречий между КНР и США по поводу гонконгских протестов. Дональд Трамп подписал законопроект о поддержке протестующих, который предполагает возможность введения санкций против китайских чиновников. Принятие этого документа вызвало резко негативную реакцию властей КНР, которые пообещали принять ответные меры. Ситуация вокруг Гонконга осложняет перспективы заключения предварительных соглашений о взаимной торговле, причем приближается 15 декабря, на которое запланирован ввод новых импортных пошлин.

Азиатские индексы на этом фоне снижаются. Японский Nikkei и шанхайский SCI теряют в пределах 0,5-0,8%. Гонконгский Hang Seng 300 падает на 2%. Европейские площадки открылись в минусе. Активность и ликвидность остаются пониженными.

Слабый спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,75%. Золото не показывает выраженной динамики, оставаясь у $1450 за унцию. Нефть марки Brent опускается ниже $64 за баррель. В связи с продолжающимся праздником предстоящая торговая сессия будет укороченной, поэтому мы не ждем резких движений индекса S&P500, но коррекция до 3130-3140 пунктов и на низких объемах возможна.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. В краткосрочной перспективе индекс сохраняет потенциал для движения вверх, но есть и вероятность коррекции. Обновление максимума не сопровождалось высокими торговыми объемами, что можно отнести к негативным моментам. В то же время новую вершину по S&P500 наконец-то подкрепило достижение пика по RSI. В результате исчезла «медвежья» дивергенция и уменьшились риски разворота вниз. Вместе с тем RSI вернулся на максимум с января 2018-го, а это можно расценить как перекупленность рынка. Индикатор MACD вышел в плюс, что позитивно для общей ситуации. Сильный моментум сигнализирует об уверенности «быков» и о возможном продолжении ралли, но шансы на коррекцию сохраняются из-за признаков технической перекупленности.