Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Евромедведи» пытаются прорваться под 1,0990

29 ноября 2019

На торгах в Европе основные валюты показывают смешанную динамику. Новозеландский доллар с австралийским долларом торгуются в плюсе, остальные в минусе. Пара евро/доллар снизилась до 1,0994 по сценарию 27 ноября. Тогда покупатели не смогли подняться выше 1,1030, отступив к 1,0992 после выхода сильной статистики в США.

Сегодня схожая ситуация. Коррекционные движения после падений по времени примерно равны. В четверг покупатели тоже не смоли прорваться к 1,1030 из-за праздника в США и низкой ликвидности. Пара торгуется в ценовом диапазоне 27 ноября. Цена может и остаться в нем до понедельника, потому что данные по инфляции превысили прогноз.

Индекс потребительских цен CPI в еврозоне за ноябрь составил +1,0% г/г против прогноза +0,9% и предыдущего значения +0,7%. Инфляция далека от целевого уровня ЕЦБ 2%.

На цены давит геополитика. На выходных в Гонконге вновь ожидаются массовые протесты. В Британии сохраняется неопределенность в отношении парламентских выборов 12 декабря.

В США сегодня ранее закрытие бирж. Активность на валютном рынке после дня Благодарения в США остается низкой. Евро остается под давлением, но говорить о продолжении «медвежьего» тренда можно лишь после прорыва зоны поддержки 1,09980-1,0990.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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