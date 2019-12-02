ИАЦ «Альпари»: Российское кино в цифрах

Казна, как известно, ломится от доходов, дорогая нефть и дешевый рубль. И поэтому очень интересно посмотреть, как эти средства расходуются государством, в том числе в российском кино. С 2015 года российские чиновники распределили больше 20 миллиардов рублей на съемки около 340 картин. При этом кино, как нам кажется, снимается для зрителей. И качество кинопродукции определяется рублем, то есть, финансовым результатом в прокате.

Каждый третий фильм, получивший господдержку, смог привлечь в кинотеатры меньше 10 тысяч зрителей. А коммерчески успешными, то есть такими, сборы которых превысили бюджет в два и более раза, за это время стали всего около 30 фильмов. Т.е. 30 разделить на 340 – 8,8%. Если бы управляющий фонда прямых инвестиций заявил бы совету директоров, что только 8,8% его вложений оказались прибыльными, то его бы немедленно уволили, справедливо заподозрив, что остальные инвестиции были просто украдены.

Неудивительно, что министр культуры Владимир Мединский заявил, что среди команд, получивших государственные средства, есть «жулики». Генпрокуратура в ноябре рассказала о проверках и уголовных делах в отношении кинокомпаний, сотрудничавших с Фондом кино. С нашей точки зрения, государству пора навести порядок в данной сфере. В России, конечно, свобода слова и свобода творчества, но не за государственный счет.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»