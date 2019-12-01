ИАЦ «Альпари»: Нефть, «ЛУКОЙЛ» и «МТС» - наше всё

Ноябрьский рост российского фондового рынка к концу месяца почти совсем выдохся. Так, рост индекса МосБиржи замедлился уже до 1,4%, значение индекса к концу месяца составило 2927,57 пунктов. Индекс РТС также замедлил рост до 1,06%, его значение за месяц достигло только 1454,74 пункта. Из-за протестов в Гонконге и принятия в США закона о поддержке демократии в Гонконге отношения между Китаем и Соединёнными Штатами снова ухудшились, подписание первой фазы торговой сделки под вопросом. Негативное давление извне на российский рынок продолжается, но негативу противостоят сильные финансовые результаты российских эмитентов. На следующей неделе сезон отчетностей закончится, но важных корпоративных и макроэкономических событий по-прежнему будет много, подробности – далее.

Встреча ОПЕК+: время нефтяных акций

В четверг и пятницу, 5 и 6 декабря, внимание нефтяного рынка и нефтяников всего мира будет приковано к столице Австрии Вене, где находится штаб-квартира нефтяного картеля ОПЕК и где пройдут встречи стран-участниц ОПЕК и соглашения ОПЕК+. 5 декабря состоится встреча министров энергетики стран, участвующих в ОПЕК+, а 6 декабря состоятся очередной саммит ОПЕК и вслед за ним встреча стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+, в которой примет участие Россия, являющаяся одним из инициаторов этого соглашения и крупнейшим его участником. На встрече будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами-участницами на 1,2 млн баррелей, и мы ожидаем, что соглашение будет продлено до конца 1 полугодия 2020 г., а цена на нефть Brent в случае продления в течение 1 квартала 2020 г. может вырасти до $65-70 за баррель. В случае продления соглашения советуем обратить внимание на акции «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» (о корпоративных событиях в «ЛУКОЙЛе», способных повлиять на его акции, мы расскажем далее), в среднесрочном аспекте – на акции «Татнефти», наиболее чувствительной к динамике цен на нефть.

«ЛУКОЙЛ»: дивиденды и новый потенциал для роста

В начале следующей недели, 3 декабря, пройдёт внеочередное общее собрание акционеров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования. На повестке дня общего собрания ряд вопросов, среди которых наиболее важными для миноритарных акционеров является вопрос об одобрении промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 г. и об уменьшении уставного капитала нефтяной компании путём приобретения части размещённых акций. Согласно новой дивидендной политике «ЛУКОЙЛа», утверждённой в октябре 2019 г., компания будет выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на них не менее 100% свободного денежного потока по МСФО. Дивиденды за 9 месяцев уже рассчитаны на основе новых принципов дивидендной политики, и на их выплату суммарно направлено 133 млрд руб. или 100% от свободного денежного потока компании, рассчитанного по итогам 1 полугодия 2019 г., что будет соответствовать 192 руб. на акцию. Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 20 декабря 2019 г. Дивидендная доходность окажется, по нашим расчётам, не самой высокой, только 3,1%, но за неполный год это очень неплохая доходность. А уменьшение уставного капитала на 3,5% в связи с проведенным в 2018-2019 гг. выкупом части собственных акций приведёт к тому, что аналитики начнут пересматривать целевые цены по акциям «ЛУКОЙЛа» в сторону повышения. Наша целевая цена по акциям «ЛУКОЙЛа» составляет 6700 руб. за акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

Акционеры «МТС» рассмотрят вопрос о дивидендах за 9 месяцев

В пятницу, 6 декабря, основное внимание инвесторов будет отвлечено на события нефтяного рынка, однако, для тех, кто не считает, что нефть – это «наше всё», есть повод обратить внимание на сектор телекоммуникаций, в частности на одного из лидеров этого сектора, компанию «МТС». 6 декабря «МТС» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании, которое назначено на 30 декабря 2019 г. и пройдёт в форме заочного голосования. В повестке дня вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 г. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначено 10 января 2020 г. Совет директоров «МТС» рекомендовал направить на дивиденды 26,5 млрд руб., что соответствует более 54% чистой прибыли компании за 9 месяцев 2019 г. по МСФО или 13,25 руб. на акцию. Дивидендная доходность по акциям «МТС» составит за неполный год 4,3%, что является вполне неплохим результатом для промежуточных дивидендов. Наша целевая цена по акциям «МТС» составляет 340 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» бумаги сроком на год.

На следующей неделе наши ожидания по индексу РТС соответствуют 1420-1470 пунктам, а по индексу МосБиржи –2910-2960 пунктам.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»