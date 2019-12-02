ИК «Фридом Финанс: Декабрь: продолжение боковой динамики

Торговая динамика была боковой. Лидерами роста в первом эшелоне стали акции Yandex N.V. (+2,61%). Лидерами снижения стали акции Аэрофлота (-1,64%), поводом стала отчетность за 3 квартал. Пара USD/RUB закрылась на максимуме за 2 недели 64,30.

Газпром (+1,39%) отчитался за 3 кв. по МСФО. Выручка сократилась до 1,62 трлн руб. на фоне снижения среднеотпускной цены на газ и объемов поставок. В негазовых сегментах выручка была стабильной. Показатель EBITDA сократился до 368 млрд руб., а прибыль – 228 млрд руб. Прибыль за 9 мес. Составила 1,106 трлн руб. Результаты оказались близко к ожиданиям и реакция рынка была нейтральная. Сохраняем рекомендацию Покупать в долгосрочной целью 430 руб.

Аэрофлот (-1,64%) отчитался за 3 кв. по МСФО. Выручка достигла 212 млрд. руб. что на 6,6% больше, чем годом ранее, рост соответствовал темпу увеличения перевозок. Показатель EBITDA составил 73 млрд руб., что близко к уровню 3 кв. прошлого года. Снижение рентабельности обусловлено опережающим ростом расходов, в том числе, по причине увеличения объема обслуживания самолетов вследствие увеличения их налета. Снижение долга и расходов на его обслуживание стало драйвером роста прибыли до 29 млрд руб.

Торговая идея: Магнит (-0,72%). Покупка, ТР 360 руб. Ожидаем восстановления спроса на бумаги ритейлеров и, главным образом, Магнита в конце года. Этот сектор демонстрировал динамику хуже рынка, и в целом, в значительной степени перепродан.

Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет корпоративных новостей, рынки будут отыгрывать итоги «черной пятницы». Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-64,50.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».