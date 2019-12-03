ИАЦ "Альпари": Наш вопрос Дмитрию Медведеву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря даст ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Нынешний «Разговор с Дмитрием Медведевым» станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. В таких интервью господин Медведев традиционно подводит итоги года, дает оценки событиям, которые произошли в уходящем году.

Одним из главных достижений кабинета министров в текущем году стала победа над инфляцией. Именно резким ростом цен, вызванным ростом цен на бензин и повышением НДС, пугали россиян в конце прошлого года. Сейчас инфляция составляет 3,8%, что меньше таргета ЦБ РФ в 4%. Курс рубля стабилен, и если бы не бюджетное правило, доллар вполне мог стоить 50 руб. Валютный кризис 2014 года постепенно забывается. И у нас вопрос. Может, стоит посмотреть на успешный опыт Беларуси и провести деноминацию рубля?

Соотношение 1 к 100 напрашивается само собой. В этом случае новый российский рубль по покупательской способности будет примерно равен советскому 1984 года. То есть, до того как Михаил Горбачев начала свои игры с печатным станком. А курс рубля будет 60-70 копеек за доллар. Только в отличие от советского рубля новый российский рубль будет свободно меняться на твердую валюту, будет отсутствовать товарный дефицит, ну и конечно стоит вспомнить развитый рынок капитала на Московской бирже. Таким образом, российский рубль будет однозначно лучше, чем советский.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»