ПСБ: Не смогли сохранить позитивный настрой

В понедельник российский фондовый рынок снизился, однако сохранил позиции выше важной отметки. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется ниже 62 долларов. Также «медведей» поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы падали в пределах 1,5%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи потерял 0,2%, отступив в район 2930 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Северсталь и Сургутнефтегаз, упавшие на 2,6% и 1,5%. Из рыночных тяжеловесов выделим снижение акций Газпрома, которые к концу торгов потеряли 0,6%, несмотря на то, что в начале дня были одними из лидеров роста. Лучше рынка торговались Система, ТГК-1 и ОГК-2, рост которых превысил 2%. Отметим, что в первой половине дня на рынке преобладали позитивные настроения, а индекс МосБиржи в моменте вплотную подходил к 2960 пунктам. Однако к вечеру, на ухудшении настроений на внешних площадках, продажи в наших акциях возобладали, что привело к полной компенсации роста и уходу рынка на отрицательную территорию. При этом рынок удерживает позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов. До пробоя этой отметки говорить об углублении коррекции преждевременно, а у рынка остаются шансы на возобновление роста. Если же данная поддержка будет пробита, высока вероятность ухода индекса МосБиржи в район 2840 – 2860 пунктов, нижняя граница которого выступает следующей поддержкой для рынка.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение. Так, к окончанию основной сессии доллар отступал в пределах 0,2%, торгуясь чуть выше 64,2 рубля, евро, напротив, прибавлял 0,3%, поднявшись выше 71 рубля. Отметим, что, несмотря на сегодняшнее снижение, американская валюта продолжает удерживать позиции выше 64 рублей, сопротивления пробитого на прошлой неделе. Теперь данный уровень перешел в разряд поддержек, а «быки» над ним создают плацдарм, который может быть предвестником дальнейшего роста. При этом доллару в текущий момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

