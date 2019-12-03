Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Газпром может перейти на выплаты акционерам 50% прибыли

3 декабря 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

На фондовом рынке сохранилась боковая динамика. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+2,99%). Лидерами снижения стали акции Северстали (-2,53), поводом стало закрытие реестра на дивиденд. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

Газпром (+1,39%) запустил экспорт в Китай по «Силе Сибири». В будущем году, по некоторым данным, будет поставлено порядка 5 млрд куб. газа рыночной стоимостью около $1 млрд. При этом, параметры контракта не раскрываются, мы предполагаем, что цены соответствуют мировому рынку. Говорить о рентабельности трубопровода рано до выхода его на полную мощность, который ожидается через пять лет. Из ожидаемых новостей – совершенствование дивидендной политики. Мы полагаем, что компания перейдет на выплаты акционерам 50% прибыли на горизонте трех лет.

Итоги «черной пятницы» оказались удачными. Расходы потребителей увеличились в пределах 20%, наибольший рост показали интернет-магазины товаров народного потребления. Это указывает на отсутствие кризиса личного потребления домохозяйств, несмотря на мнение о сильной закредитованности. Стоит ожидать, что в период новогодних праздников объем покупок увеличится. Это хорошо для банков, компаний розничной торговли, маркетплейсов (Сбербанк, Yandex, Mail.ru).

Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет корпоративных новостей, рынки будут отыгрывать внешний фон. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2900-2960 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-64,50.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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