ИАЦ «Альпари»: Трамп обвалил доллар и укрепил евро

В понедельник, 2 декабря, рублю пришлось сражаться на два фронта, на одном из которых он одержал неплохую победу, а на другом потерпел довольно чувствительное поражение. К закрытию торгов первого дня зимы курс доллара США расчётами «завтра» упал на 15 коп. (-0,22%), до 64,17 руб. А евро, наоборот, подорожало по отношению к рублю на 26 коп. (+0,37%), до 71,13 руб.

Президент США Дональд Трамп в понедельник через Twitter потребовал от ФРС снизить процентную ставку на ближайшем заседании с целью обвалить курс доллара. Долларовый индекс DXY на этом заявлении рухнул почти на 0,4%, и это помогло росту курса евро.

Цена на нефть марки Brent в понедельник начала восстанавливаться после пятничного обвала и выросла на 0,61%, до $60,75 за баррель. Опасения, что Саудовская Аравия может отказаться от участия в соглашении ОПЕК+ в понедельник поутихли, а информация западных СМИ о том, что с 2020 года в Северном море может прекратиться добыча нефти Brent, также положительно влияет на нефтяные котировки. Сегодня с утра нефть Brent повышается в цене на 0,2%.

По нашему мнению, сегодня на открытии торгов разнонаправленная динамика рубля может продолжиться. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 64-65 руб. и повышаем прогноз по курсу евро до 70,7-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»