ИАЦ «Альпари»: Мировые фондовые рынки падали вслед за рынком США

В понедельник, 3 декабря, мировые фондовые рынки падали вслед за рынком США, и российский фондовый рынок не оказался исключением. К закрытию торгов индекс МосБиржи упал на 0,48%, до 2921,18 пунктов, а индекс РТС упал немного меньше, на 0,39%, до 1432,81 пункта. На падающем рынке динамику лучше рынка показали акции АФК «Система», подорожавшие почти на 3%, а также энергокомпаний «ТГК-1» (+2,9%) и «ОГК-2» (+1,83%). Хуже рынка оказались акции «Яндекса» (-2,69%), «Северстали» (-2,53%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,18%). На сегодня ожидаем по индексу РТС диапазон 1420-1450 пунктов, а по индексу МосБиржи — более высокие уровни в 2910-2940 пунктов.

В понедельник президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин совместно дали старт газопроводу «Сила Сибири», соединяющему Россию и Китай. Однако акции «Газпрома» на фоне этого события смогли вырасти только на 0,55%. Вероятно, росту помешала жалоба, ранее поступившая в апелляционную комиссию Датского энергетического агентства на строительство участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании, а также неясность относительно реальной стоимости проекта «Сила Сибири» для «Газпрома».

Мировые фондовые рынки обвалились в понедельник, видимо, на фоне твита президента США Трампа о том, что он намерен ввести пошлины на импорт металлов из Бразилии и Аргентины. Индекс Dow 30 упал на 0,96%, индекс S&P 500 снизился на 0,86%, а Nasdaq рухнул даже на 1,19%. Азиатские фондовые рынки сегодня единогласно в минусе.

Нефть смеси Brent в первый день зимы выросла в цене на 0,61%, до $60,75 за баррель. Одновременно техасская WTI подорожала на 1,23%, до $55,89 на информации о том, что в следующем году в Северном море прекратится добыча марки Brent из-за истощённости месторождений. С утра рост цен на нефть продолжается: Brent дорожает на 0,2%, а WTI — на 0,4%. Прогнозируем по цене Brent на сегодня $60-61 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»