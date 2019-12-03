ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2910-2930 пунктов

Российские фишки утром во вторник торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС демонстрируют околонулевую динамику. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2910-2930 пунктов.

Нефть сорта Brent торгуется по $61,13 за баррель, прибавляя 0,34%, российский рубль также в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,0-64,3 руб., евро/рубль – 71,0-71,3 руб. Евро/доллар находится на отметке 1,108.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина видит основную причину укрепления рубля в притоке инвестиционного капитала в российскую экономику. По данным ЦБ, приток иностранного капитала в октябре в российские облигации федерального займа (ОФЗ) составил 233 млрд рублей. С начала 2019 года нерезиденты стали возвращаться в российские ОФЗ. В частности, в октябре доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ выросла до 37% с 19% в сентябре.

Однако больше всего ОФЗ иностранные инвесторы и дочерние иностранные банки покупали не на аукционах Минфина, а на внебиржевых торгах. Российские акции и облигации, конечно, очень привлекательны для международных спекулянтов, которые просто привыкли к санкциям. Да и для инвесторов рост дивидендов намного важней, чем публикуемые официальными органами темпы экономического роста. При этом, если бы не бюджетное правило, курс доллара сейчас бы составлял приблизительно 50 руб.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста вчера запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее. Объем контрактных поставок по газопроводу в 2020 году составляет 5 млрд куб. м., 2021 году - 10 млрд. куб. м., 2022 году - 10 млрд. куб. м. При этом объема газа, обязательного к оплате (take-or-pay) составляет 85% от контрактного. На европейском рынке стало слишком много политики, и желание «Газпрома», а именно ему принадлежит экспортная монополия на природный газ, диверсифицировать поставки естественно.

С Китаем у России в торговле проблем нет. Россия экспортирует в Китай нефть, газ, вооружение и даже российское мороженое. Новость о запуске «Силы Сибири» станет дополнительным драйвером роста котировок «Газпрома». Основной фактор роста акций «Газпрома» - по-прежнему дивиденды. Дивиденды «Газпрома» за 2018 год составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. За 2019 год мы ожидаем около 20 руб. на акцию.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»