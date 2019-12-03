Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Укрепление евро сбавит обороты

3 декабря 2019

В понедельник, 2 декабря, торги по евро завершились ростом. Перед открытием американской сессии курс евро снижался до 1,1003. Откат составил 50% от роста с 1,0981 до 1,1028. Перед выступлением главы ЕЦБ К. Лагард от 1,10 начались активные покупки. Во время её выступления и выхода слабых данных в США пара ускорилась до 1,1089.

Индекс деловой активности ISM в США за ноябрь оказался ниже прогнозируемого уровня, также как и индекс расходов на строительство за октябрь. Статистика оказала негативное влияние на курс доллара и фондовые индексы.

Запланированная статистика (GMT +3): 

  • 10:30 Швейцария опубликовала индекс потребительских цен за ноябрь.
  • 12:30 Великобритания выпустит индекс PMI для строительного сектора за ноябрь.
  • 13:00 еврозона опубликует индекс цен производителей за октябрь.
  • 20:30 с речью выступит член ЕЦБ Кере 

Текущая ситуация:

Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Цена скорректировалась и продемонстрировала бычье ралли, которое остановилось на 90-м градусе.

Пара евро/доллар консолидируется на уровне 1,1073 выше 23,6% от восходящего движения с 1,1003 до 1,1089. Покупатели сейчас будут пытаться обновить максимум для формирования пяти волновой структуры. Условия для продолжения роста идеальные, а по циклам снижение продлится до конца дня. В связи с этим по прогнозу до 16:00 мск можно ожидать восстановление, а затем снижение до 1,1049.  При этом учитывается минимальный уровень отката, который вписывается в циклы. Если падение будет быстрее линии прогноза, то стоит присмотреться к уровню 1,1036, который расположен на трендовой линии. Там находится 45-й градус. Ростом до 90 гр. покупатели себе открыли дорогу к 1,1112. Закроется она при снижении курса ниже 1,1035.

Напомним, что ключевыми событиями текущей недели являются заседание Банка Канады, отчет по рынку труда в США, встреча ОПЕК, а также напряженность между США и Китаем.

Министр торговли США Росс заявил, что Трамп повысит торговые пошлины на китайские товары, если с Китаем не будет заключено соглашение. Вряд ли евро продолжит рост с той же скоростью, что и вчера.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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