ИАЦ «Альпари»: Биржевые «медведи» не хотят спать

Рынок накрыло депрессией - инвесторы, уставшие ждать и мотивировать себя фантазиями о том, как будет здорово, когда США и Китай объявят, наконец, о сделке, обратили внимание на внешний фон (там ничего хорошего) и начали-таки продавать активнее. Индекс МосБиржи легко отступал и быстро ушел под 2900 пунктов, торгуется к вечеру около 2885 пунктов. В среду ближайшая поддержка располагается на отметке 2880, под ней – уже 2865. Скольжение к этим уровням вполне вероятно. Индекс РТС спустился сегодня к 1415 пунктам, следующий привал «медведей» планируется около 1410 пунктов.

Сегодня проще перечислить те бумаги, которые не падают - их совсем немного. Акции «М.Видео» который день рвутся вверх, обновляют пики на уровне 518,6 руб. и до отсечки 16 декабря еще могут подрасти на 3-5% как минимум.

Бумаги «Норильского никеля» пытаются закрепить позиции после недавнего падения и корректируются вверх. Тут есть определенный риск: если рынок действительно лег в «медвежье» русло, «Норильскому никелю» противостоять общим тенденциям не удастся. Однако если вдруг цены на сталь «откликнутся» на действия США, бумаги металлургической компании смогут сломить среднесрочный нисходящий тренд и выйти в плюс фундаментально. Пока же у акций Норникеля» больше шансов на закрепление около 17400 руб.

В минусе все остальные - металлурги «ММК» и «НЛМК» заметно теряют в весе, «Газпром» выглядит хуже рынка, бумаги «Магнита» тоже под давлением.

При этом рублевые пары стоят, как приклеенные. Здесь явно не хватает весомых аргументов для того, чтобы начать направленное движение. Это может быть, например, резкое колебание в евро/долларе или, скажем, смена настроений в нефти. Но пока - тишина. Доллар стабилен возле 64,20 руб. и может провести ближайшие сутки в пределах 64,05-64,35, евро неплохо смотрится около 71,15 руб. и способен проторговаться в среду в коридоре 70,95-71,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»