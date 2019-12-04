ПСБ: Внешний фон оказал давление на российские акции

Во вторник российский фондовый рынок продолжил снижение на фоне давления извне. Так, основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли более 1%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,4% и 1,2% соответственно. Также «медведей» поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62 долларов за баррель. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи снизился на 1,2%, уйдя ниже 2900 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и ТГК-1, падение которых превысило 3%. Из рыночных тяжеловесов вновь выделим отступление акций Газпрома, потерявших более 2%. Лучше рынка торговались Полюс и Норильский никель, прибавившие 1,5% и 1,1% соответственно. Отметим, что поводом к продажам послужили опасения относительно ситуации в мировой торговли, на активации торговых войн, что оказало существенное влияние на аппетит инвесторов к риску и привело к волне продаж в широком спектре активов. Наш рынок не остался в стороне. При этом в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2840 – 2850 пунктов. При этом отметка 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты консолидировались по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро теряли в пределах 0,1%, торгуясь в районе 64,2 и 71,1 рубля соответственно. Отметим, что российской валюте удалось удержать позицию, несмотря на снижение аппетита инвесторов к риску, а также негативной динамике на рынке энергоносителей. При этом доллар продолжает удерживать позиции выше 64 рублей, уровня выступающего ближайшей поддержкой. Это открывает американской валюте дорогу в район отметки 65 рублей, которая является ближайшим сопротивлением. И если сегодня рубль смог проигнорировать внешний фон, то в случае ухудшения настроений на внешних площадках, в ближайшие сессии давление на национальную валюту может усилиться, а доллар попытается сделать шаг в сторону 64,5 рубля.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ