ИАЦ "Альпари": В золоте снова виден потенциал роста

Пока рынки капитала в замешательстве, подошли к пикам, но не в состоянии расти без драйвера дальше, инвесторы в золоте начинают расправлять крылья. Тройская унция драгметалла торгуется сегодня по $1478,70 и готовится пробить верхнюю границу бокового торгового диапазона $1449-1479. Промежуточное сопротивление на уровне $1477 было легко взято, и в случае преодоления $1479 и закрепления над $1480 откроется возможность расти дальше.

Участники торгов откровенно устали ждать, пока в торговых переговорах между США и Китаем нарисуется хоть какой-нибудь прогресс. Тем временем, Белый дом активизирует давление на другие страны, повышая импортные пошлины на сталь, например. В торговой войне не два участника, их гораздо больше, равно как и пострадавших по касательной. Это риск, и инвесторы его отлично видят.

Для золота тот факт, что рынки капитала наконец отвлеклись от ралли и обратили внимание на внешний фон, хороший сигнал: там все равно мало приятного. Для «золотых» цен это означает, что потенциал роста снова раскрывается. Там, может быть, и $1500 снова станет актуальной целью.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»