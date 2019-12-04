Комментарии

Риски торговых войн толкают вниз S&P500

4 декабря 2019

Рынки капитала действительно ждут активизации темы торговых войн, и долговременная балансировка на максимумах только способствует развороту к «медвежьему» рынку. 15 декабря США могут расширить тарифы на китайский импорт общей суммой в $150 млрд. Речь идет об импортных пошлинах в размере 15% на ряд товаров - об этом говорилось и ранее, но предполагалось, что раз в торговом диалоге между США и Китаем наметился прогресс, может быть, и не придется этого делать.

На днях стало известно о том, что Штаты ввели новые импортные пошлины на сталь для производителей из Бразилии и Аргентины. Франция тоже получила предупреждение от Вашингтона, но тут дело касается тарифов в ответ на налоги для американских технологических компаний. Все это означает, что в торговой войне не два участника - их значительно больше. Сильно страдают, например, экономики Японии и Австралии, пока Пекин и Вашингтон не в состоянии договориться хотя бы по первой фазе соглашения.

В этом году сделку, вероятно, заключить все же не успеют, но перед 15 декабря рынке капитала еще могут отступить, и готовность к этому видна уже сейчас.

Индекс S&P500 за последние два дня отошел от пика на уровне 3154 пункта, в рамках коррекции может просесть в область 3100 пунктов, но и цель снижения на отметке 3050 пунктов тоже вполне вероятна.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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