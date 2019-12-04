ИАЦ "Альпари": Пара евро/доллар готова к снижению до 1,1050

Сегодня на торгах в Европе почти все валюты торгуются в плюсе по отношению к доллару США. В минусе из основных валют находится единая валюта. «Австралиец» по укреплению занимает в списке первую строчку. На своем сегодняшнем заседании Правление РБА решило оставить процентную ставку без изменений на уровне 0,75%.

Пара евро/доллар снизилась с достигнутого максимума 1,1087 до 1,1066. Покупателям так и не удалось обновить вчерашний максимум 1,1089. Покупателей поддерживают комментарии президента США Д. Трампа. Он заявил, что переговоры с Китаем проходят очень хорошо и отсутствуют крайние сроки по заключению соглашения.

Давление на евро исходит от усиления торговой напряженности между США и Францией. США планируют ввести пошлины до 100% на товары французского производства на сумму около $2,4 млрд из-за того, что Франция ввела цифровой налог против американских компаний Google, Apple, Facebook и Amazon.

Все кросс-курсы с евро торгуются в «красной» зоне. Технически продавцам сейчас ничего не мешает опустить курс евро/доллар до 1,1050.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»