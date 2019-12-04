Капитализация «Газпрома» в $1 трлн может стать реальностью

«Курс у нас один – правильный».

Создатель «Газпрома» Виктор Черномырдин

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вчера в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее. Объем контрактных поставок по газопроводу в 2020 году составляет 5 млрд куб. м., 2021 году - 10 млрд. куб. м., 2022 году - 10 млрд. куб. м. При этом объема газа, обязательного к оплате (take-or-pay) составляет 85% от контрактного. С каждым годом объемы экспорта газа будут увеличиваться: к 2024 году «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров.

Россия и Китай долго торговались, о том, что Китай хочет внутреннюю российскую цену на газ. Представители IR российского газового холдинга говорили мне еще в далеком 2004 году. В реализацию проекта мало кто верил изначально. Некоторые считают проект политическим. Так попробуем разобраться в данной истории. Для начала напомним, что за «Газпромом» законодательно закреплена монополия на экспорт природного газа. Это было сделано в 2005 году вместе с возвращением российским государством прямого контроля в компании. Если отбросить тонкости финансовой схемы, деньги для этого были взяты от размещения акций компании Роснефть на внешних рынках.

Сможет ли Газпром отбить трубу и разработку месторождений? Соглашение по «Силе Сибири» было подписано в 2014 году, прямо перед обвалом цен на нефть, которые тогда превышали $100. Инвестиции оценивались в $55 млрд. Однако, из-за прошедшей в конце 2014 года девальвации рубля долларовая стоимость проекта снизилась. Вместе с тем, сейчас нефть и газ в долларах значительно дешевле, чем в 2014. Цена газа для Китая $220 за тысячу кубометров, это больше, чем цены экспорта в Европу. Однако вывод очевиден: с коммерческой точки зрения «Сила Сибири» - дорогой и низкорентабельный проект. Именно за это его ругали нефтегазовые аналитики частных финансовых компаний. Хотя, конечно, политические плюсы, которые, прежде всего, заключаются в диверсификации поставок и развороте России на Восток, очевидны. Триста лет, со времен Петра Великого, Россия пыталась встроиться в Европу, но сейчас, как во времена Александра Невского, снова поворачивается лицом к Азии.

Но вернемся к экономике газовых проектов и капитализации «Газпрома», которая в старые добрые времена превышала $300 млрд. Вспомним освоение Западной Сибири. Можно однозначно утверждать, что начатый в 70-е годы проект разработки западносибирских нефтегазовых месторождений оказался очень успешным. Была создана нефтегазовая провинция, которая до сих пор является главным конкурентным преимуществом России в глобальной экономике. Теперь история повторяется, но уже в Восточной Сибири. Вероятно, финансовый результат первых западносибирских проектов оставлял желать лучшего.

Означает ли это, что акционерам «Газпрома» еще долго ждать лучших времен? Нет, не означает. Рынок акций всегда ориентируется не на текущие финансовые результаты компании, а на будущие прибыли. Восточная Сибирь только начинается, и капитализация «Газпрома» не только в 300 млрд., но даже в 1 трлн. долларов может стать реальностью.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»