«Открытие Брокер»: Протекционизм Трампа отменяет рождественское ралли

Не успел рынок свыкнуться с возвращением американских пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины, как глава Белого дома анонсировал тарифную угрозу для французского сыра, вина и косметики. При этом Дональд Трамп намекнул, что не торопится заключать торговое соглашение с Китаем. Протекционизм оказал давление на мировые фондовые площадки и утащил за собой индекс МосБиржи.



По итогам торгов во вторник, 3 декабря, индекс МосБиржи упал на 1,29% до 2883,48 пункта (максимальное снижение со 2 октября), а индекс РТС снизился на 1,31% до 1414,06 пункта. Объем торгов в основной секции составил 56 млрд рублей.



Акции «Газпрома» внесли наибольший вклад в снижение индекса, опустившись на 2,4%. Бумага с показателем 18,6 млрд рублей стала лидером по объемам торгов, превысив совокупный показатель Сбербанка, «Лукойла», «Норникеля», НЛМК и «Яндекса». Акции этих компаний сегодня составили ТОП-6 лидеров по объему. ММК продемонстрировал максимальное снижение среди входящих в MOEX акций, упав на 3,3%. По итогам торгов 34 из 41 входящих в индекс акций снизились, а 6 выросли.



«Газпром» нацелен на выплату дивидендов в 2020 г. в размере 30% от скорректированной прибыли по МСФО, сообщил Reuters со ссылкой на собственный анонимный источник. При этом в 2021 г. компания намерена направить на выплату дивидендов 40% скорректированной прибыли, а в 2022 - 50%. Напомним, правление компании обсудит новую дивидендную политику в пятницу, 5 декабря. Дивиденды «Газпрома» по итогам 2018 г. составили 16,61 руб. на акцию. Это более чем в 2 раза превысило величину дивидендных выплат по итогам 2017 г.



Акции «Транснефти» упали на 1,49% до 168600 руб. Правительство, которое является основным акционером, не поддержало идею обратного выкупа (buy back) акций, сообщил сегодня первый вице-президент компании Максим Гришанин. Также он заявил, что «Транснефть» планирует изменить в следующем году дивидендную политику и официально закрепить выплаты на уровне 50% от нормализованной чистой прибыли.



Российский фондовый рынок стал жертвой негативных настроений на внешних площадках. Мировые фондовые рынки откровенно разочарованы усилением торгового протекционизма в преддверии рождественских праздников.



Тарифы Трампа



Президент США Дональд Трамп во вторник в Лондоне, куда он прилетел на саммит НАТО, заявил, что он не устанавливал крайние сроки по торговому соглашению с Китаем. Возможно, не стоит спешить заключать сделку и подождать завершения президентских выборов в США (3 ноября 2020 г.), намекнул Трамп, подчеркнув, что именно Поднебесная спешит заключить соглашение именно сейчас. Если стороны не подпишут промежуточное торговое соглашение в ближайшие две недели, то с 15 декабря США введут новые импортные пошлины на китайскую продукцию, среди которой смартфоны, игрушки, детская одежда, другие потребительские товары.



Китайские СМИ сегодня сообщили о том, что правительство Поднебесной вскоре опубликует список ненадежных компаний, за которым могут последовать санкции в отношении отдельных представителей американского бизнеса. Курс юаня заметно подешевел к доллару во вторник и достиг самого низкого уровня с 30 октября.



Если в понедельник на рынке активно обсуждалось решение Трампа восстановить пошлины на поставки стали и алюминия из Бразилии и Аргентины, то во вторник стало известно, что США намерены ввести пошлины на французские товары в объеме порядка $2,4 млрд. Это будет ответом на цифровой налог, который затрагивает крупные технологические компании США, включая Google, Apple, Facebook и Amazon.



Под американские тарифы могут попасть французские игристые вина, сыры, сумки и косметика. Пошлины могут быть установлены в первой половине 2020 года. Евросоюз примет ответные меры, если Штаты исполнят свою угрозу, сказал во вторник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.



При этом, по словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, изучается вопрос расследования в отношении схожих французскому цифровых налогов, которые против американских компаний установили Австрия, Италия и Турция.



Нефть



Цены на нефть также отреагировали снижением на слова Трампа о возможной отсрочке сделки до следующих президентских выборов. Ключевым событием для рынка энергоносителей на текущей неделе является двухдневное заседание ОПЕК в Вене, по итогам которого решится судьба действующего до марта 2020 года соглашения об ограничении добычи на 1,2 млн баррелей в день.



Аналитики JPMorgan прогнозируют, что группа ОПЕК+ согласует углубление сокращения до 1,5 млн б/д конца 2020 года. Аналитики Goldman Sachs предполагают продление действующей сделки до июня, что не окажет существенной поддержки ценам.



На рынке продолжают циркулировать слухи из конфиденциальных источников о том, что ОПЕК+ обсудит дополнительное сокращение производства на 400 тыс. б/д. Такой сценарий активно продвигает Саудовская Аравия, которая хочет более высоких цен на нефть в преддверии IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco.



Министр энергетики РФ Александр Новак заявил во вторник, что ожидает конструктивного диалога в четверг и пятницу, но подчеркнул, что Россия еще окончательно не утвердила свою позицию по поводу соглашения с ОПЕК. Нецелесообразно принимать решение о сокращении добычи зимой, особенно для России, отметил гендиректор «Лукойла» Вагит Алекперов.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»