ИК «Фридом Финанс»: Рынок повернул к снижению

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Рынок резко снизился во вторник. На положительной территории закрылись всего пять акций, преимущественно, производители драгоценных металлов, лидерами роста из них стали бумаги Polymetal (+2,05%). Лидерами снижения стали акции компаний Газпромэнергохолдинга ТГК-1 (-3,93%) и ОГК-2 (-3,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.



Минэкономразвития ожидает снижения инфляции. По оценке ведомства, в 2020 году инфляция будет ниже 3% в течение как минимум первого полугодия. На это указывают слабый внутренний спрос со стороны промышленности, что подтверждается снижением индекса деловой активности. Но вместе с тем, ограничение роста тарифов монополий и высокие цены на экспортные товары будут сдерживать ослабление рубля и инфляцию. Мы полагаем, что инфляция будет в значительной степени зависеть и от внешних факторов, которые не подконтрольны и прогнозируются с низкой надежностью (прежде всего, внезапные ценовые шоки на сырьевых и фондовых площадках). Поэтому, не исключаем роста инфляции, но в базовый прогноз можно заложить уровень ниже 5%.



Минфин предложит два выпуска облигаций. На аукционе будет размещаться выпуск с индексируемым номиналом с погашением в 2028 году и ОФЗ ПД с погашением в 2029 году. Последние аукционы показали спрос на линкеры. Мы ожидаем, что на фоне небольшого обесценения рубля и распродаж на рынке спрос будет относительно невысоким, нельзя исключать того, что бумаги с фиксированной доходностью не удастся разместить.



Ожидаем отрицательную динамику. Вероятнее всего, рынок продолжит коррекцию в пределах 2%. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2900 п. Ожидания по паре USD/RUB: 64,00-64,50.



