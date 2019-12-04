«Открытие»: Настроение рынков вновь подпорчено событиями глобальной торговой войны

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,4% до 2909,36 п., а РТС корректировался на 0,26% до 1429,12 п. Настроение рынков вновь подпорчено событиями глобальной торговой войны. Президент США объявил о возвращении импортных пошлин для Аргентины и Бразилии, а также о пошлинах на $2,4 млрд для Франции в ответ на цифровой налог. Кроме того, в рамках пресс-конференции в Лондоне Д. Трамп заявил, что ему нравится идея отложить заключение торгового соглашения на год до периода после выборов в США. Всё это явно не способствует покупке риска, хотя отечественный рынок оказался вполне устойчивым благодаря стабильной нефти. Спросом пользовались бумаги, связанные с производством драгоценных металлов. Соответственно, дорожали ГМК «Норникель», Polymetal и «Полюс». Среди самых слабых бумаг преобладают металлурги и представители электроэнергетики. В агентстве Moody’s полагают, что в 2020 году продолжится падение рентабельности производителей стали. Прежде всего, это коснётся азиатских сталеваров. В ближайшие 12-18 месяцев Moody’s не ждёт роста поставок сталелитейной продукции в азиатском регионе. Активность была сравнимой с цифрами накануне. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи преодолел отметку в 26 млрд рублей.

Рубль чувствовал себя вполне уверенно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,66%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. Слабые данные по Европе и США говорят о том, что политика ведущих центральных банков будет оставаться мягкой, если не станет ещё мягче. Другим позитивом для рубля может стать решение Минфина и ЦБ РФ сократить отложенные покупки валюты. Ведомство предлагает приостановить операции, а неиспользованные средства учитывать в качестве зачёта будущих трат ФНБ. Речь идёт об объёме около 1 трлн рублей, которые ещё не были реализованы ЦБ РФ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,132 (-0,07%), EUR/RUB – 71,025 (-0,16%).

Президент США Д. Трамп находится в Лондоне по случаю встречи в рамках НАТО. Однако военные вопросы далеко не единственные в его заявлениях. В ответ на вступление в силу цифрового налога во Франции он объявил о том, что ряд товаров из этой страны могут быть обложены пошлинами до 100%. Речь идёт об объёме около $2,4 млрд рублей. Кроме того, рынкам сильно не понравилось то, что он вдруг заговорил о возможности отложить торговое соглашение с Китаем до периода после грядущих президентских выборов. Пока заявление было сделано в качестве рассуждения на тему, но подобные подсказки могут сигнализировать о росте вероятности провала текущего переговорного цикла. Итальянский банк UniCredit объявил о программе сокращения 8 тыс. сотрудников к 2023 году и планах вернуть инвесторам до 8 млрд евро в виде дивидендов. Великобритания удивила небольшим улучшением индекса строительной активности до 45,3 п. с 44,2 п. в октябре. К 15:15 мск DAX – 13035,06 п. (+0,54%), CAC 40 – 5762,61 п. (-0,42%), FTSE 100 – 7210,92 п. (-1,03%).

Нефть продолжают поддерживать новости о том, что Саудовская Аравия предлагает расширить ограничения добычи на 400 тыс. бар. до 1,6 млн бар. в сутки. Впрочем, как заявляет министр энергетики РФ А. Новак, РФ пока не финализировала свою позицию. Глава «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов считает неразумным сокращать добычу в зимний сезон. Особенно это актуально для России. В Goldman Sachs обновили свои ожидания на 2020 год и полагают, что средняя цена нефти Brent составит $60 за баррель. К 15:15 мск Brent – $60,86 (-0,10%), WTI – $55,94 (-0,04%), золото – $1475 (+0,39%), медь – $5814,71 (-0,49%), никель – $13640 (-0,55%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,80 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,79% по сравнению с 1,84% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,108 (-0,03%), GBP/USD – $1,299 (+0,4%), USD/JPY – 108,85 (-0,12%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,3% в S&P 500 до 0,45% в NASDAQ. Негативная динамика усилилась на словах Д. Трампа, что ему нравится идея отложить заключение торговой сделки до следующих выборов. Внешний фон пока не позволяет говорить о том, что российский рынок может возобновить рост. С другой стороны, чем ниже индексы, тем ощутимей доходность рынка. Поэтому потенциал снижения также остаётся не столь большим, но будет важным удержать уровень 2900 пунктов, чтобы сигналы на продажу не усилились.