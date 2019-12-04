ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2870-2900 пунктов

Российские фишки утром в cреду торгуются без четкой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в символическом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2870-2900 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,19 за баррель, прибавляя 0,61%. Российский рубль – в слабом минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,1-64,4, евро/рубль – 71,0-71,3. Евро/доллар – 1,108.

В 2020 году Сбербанк начнет выдавать корпоративные кредиты в обмен на «золотые акции», позволяющие участвовать в принятии решений о развитии бизнеса. Главный банк России подчеркивает, что не планирует подменять собой топ-менеджмент компаний, но хочет «быть услышанным». Так называемая золотая акция применялась в России в начале 90-х в период приватизации. Мы неоднократно отмечали, что было бы правильно обменять советские сберкнижки на акции «Газпрома», «Роснефти», «Связьинвеста», да и самого Сбербанка. Однако потом о данном финансовом инструменте все забыли. Сбербанк сегодня – это, пожалуй, самая эффективная финансовая компания в России. И мы не сомневаемся, что данная новация повысит эффективность кредитного портфеля Сбербанка России и увеличит прибыль компании.

По информации из деловых кругов, решение «Газпрома» о выплате 50% полученной в 2019 финансовом году прибыли в качестве дивидендов акционерам будет существенным фактором не только дальнейшего роста капитализации российской естественной монополии, привлечения к ней новых инвесторов, но и обеспечит существенную прибавку к федеральному бюджету России 2020 года. Повторимся, мы по итогам 2019 года мы ожидаем дивиденды в размере 20 руб. на акцию.

Фундаментальный таргет по акциям «Газпрома» составляет 640-650 руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»