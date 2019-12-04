ИАЦ «Альпари»: У евро нет оснований для роста

Во вторник, 3 декабря, по итогам дня пара евро/доллар повысилась на 3 пункта. Для многих участников рынка вчерашнее поведение рынка было немного странным, поскольку у Трампа нет сроков по заключению торгового соглашения с Китаем и подписание может быть отложено до президентских выборов в США в 2020 году. Так же Трамп обвинил Бразилию и Аргентину в девальвации своих национальных валют для нанесения ущерба фермерам США. За это он решил для этих стран поднять пошлины. По-прежнему в центре внимания оказалась и Франция с цифровым налогом.

Йена, швейцарский франк и золото подорожали, а юань подешевел. С защитными активами все понятно, а с евро – совсем нет.

Запланированная статистика (GMT +3):

16:15 США опубликует отчет об изменении числа занятых от ADP за ноябрь.

17:45 США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за ноябрь.

18:00 Банк Канады огласит решение по ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление ЦБ. США опубликует индекс ISM для сферы услуг за ноябрь.

18:30 Минэнерго США представит данные по изменению запасов нефти.

Текущая ситуация:

Во вторник ожидалось снижение пары до 1,1050. В начале европейской сессии у продавцов провалилась попытка закрепиться ниже 1,1070. Новая нисходящая коррекция началась с 1,1094 после обновления предыдущего максимума на 5 пунктов.

Геополитика отменяет сигналы технического анализа и неизвестно, что еще ожидать от Трампа и какие ответные меры примут Бразилия, Аргентина и Китай. Редактор китайской газеты Global Times в ответ на последний законопроект США о санкциях в отношении китайских чиновников заявил, что американские политики с долями в Китае должны быть осторожными. Запад видит в нем главного оракула внешнеполитической линии Китая. Его твит способен существенно снизить цены на акции крупных компании США.

Сегодня экономический календарь скучный для Европы. В центре внимания участников рынка находятся данные по занятости ADP в США, сервисный индекс ISM, а также предстоящее заседание Банка Канады.

Если подписание торгового соглашения между США и Китаем перенесут на следующий год, то получается, что новые пошлины на китайский импорт повысятся 15 декабря. Участники рынка именно так и понимаю, что такая договоренность была изначально. Если двум сторонам не удастся заключить сделку до этого времени, пошлины вступают в силу. Если это так, то на текущий момент нет оснований для сильного укрепления евро до пятницы.

На сегодня для европейской валюты поддержками выступают два уровня: 1,1070 и 1,1054. Последний уровень расположен на трендовой линии и является целью по вчерашнему прогнозу, здесь пока без изменений. Для покупателей цель составляет 1,1112 (112 гр.)

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»