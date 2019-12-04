ИАЦ «Альпари»: Рубль удерживает позиции против доллара и евро

Во вторник, 3 декабря, рубль подорожал к доллару и евро, ослабился к британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 64,14 руб., евро/рубль – на 0,05%, до 71,10 руб. Пара фунт/рубль повысилась до 83,40 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. На дневной сессии российская валюта находилась под давленым. На вечерней сессии ей удалось выйти в плюс против доллара и евро.

Рубль демонстрирует слабую динамику в основных парах, так как отсутствуют драйверы для движения. Участники рынка даже проигнорировали заявления Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может подождать и до выборов 2020 года. Несмотря на снижение аппетита трейдеров к риску, фондовых индексов, а также негативной динамики на рынке нефти, рублю удалось удержать свои позиции около уровня 64 руб. за один доллар США.

В среду, 4 декабря, нефть торгуется в плюсе. Положительное влияние на цену оказал опубликованный отчет Американского института нефти (API,) который отразил сокращение запасов нефти в США за прошлую неделю.

Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за неделю до 29 ноября сократились 3.72 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2.93 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 0.794 млн баррелей.

Вечером аналогичный отчет опубликует Минэнерго США. Ожидается, что запасы сырой нефти сократились на 1.5 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1.75 млн, запасы дистиллятов – на 0.25 млн.

Пара доллар/рубль сохраняет движение в боковом тренде, который зародился в конце октября. Участники рынка уже устали ждать заключения торгового соглашения. Они готовы к тому, что 15 декабря США повысят пошлины на китайские товары. Рынок заложил в цены действия США, поэтому и реакция слабая в последние дни на заявления Д. Трампа и представителей Белого дома.

Сегодня на американской торговой сессии стоит обратить внимание на данные по индексу деловой активности ISM в секторе услуг за ноябрь. Это очень важный показатель для доллара и ФРС США.

На торгах валютной секции Московской биржи к 10:45 мск. рубль пока символически снижется и к доллару, и е евро (62,23 руб. и 71,14 руб. соответственно за американскую и европейскую валюту). Баррель Brent подрастает на 0,79% и торгуется на уровне $61,20. Сегодня ожидаю снижения пары доллар/рубль до отметки 63,95 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»