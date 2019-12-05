«Открытие»: Говорить о развороте рынка вверх пока ещё рано

По итогам торгов 4 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 2900,66 п., а индекс РТС на 1,13%, до 1430,03 п. Ещё утром на рынках царил пессимизм, который, который сформировался на словах президента США Д. Трампа о возможной задержке с подписанием торгового соглашения с Китаем до периода после президентских выборов в США. Однако переломить ситуацию смогли слухи в американской прессе о том, что переговорщики готовы согласовать вариант сделки первой фазы до 15 декабря, когда США планировали очередную порцию импортных пошлин для КНР. К вечеру также вздорожала нефть на фоне сокращения американских запасов и желания ряда членов OPEC, включая Саудовскую Аравию, расширить ограничения по добычи до 1,6 млн бар. в сутки с прежних 1,2 млн бар. в сутки. Это помогло индексу МосБиржи выйти из опасного пике и закрыться выше важной психологической отметки 2900 пунктов. Из корпоративных событий можно отметить то, что «Газпром» (+0,4%) продаёт 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid. X5 Retail Group (+0,24%) доначислили 1,4 млрд рублей неуплаченных налогов за 2014 год. Компания не смогла оспорить решение ФНС в суде первой инстанции, но может продолжить тяжбу. Лидерами дня оказались бумаги «М.Видео» (+5,11%) на новостях о дивидендах по итогам объединения с «Эльдорадо». В лидирующей группе завершили день «Сургутнефтегаз» (+2,73%), АФК «Система» (+2,64%), En+ (+2,5%), «Роснефть» (+2,11%) и «Московская Биржа» (+2,01%). Самыми слабыми оказались бумаги «САФМАР» (-1,79%), «ОГК-2» (-1,29%), привилегированные акции «Татнефти» (-1,21%) и «Полюс» (-0,89%). К слову говоря, акции «Полюс» были среди лидеров в начале дня, но новостной фон резко поменял настрой спекулянтов. Активность была ниже, чем накануне. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,424 млрд рублей. Пока ещё рано говорить о развороте рынка вверх. Закрытие индекса МосБиржи, можно сказать, состоялось на ленточке, да и объёмы торгов не подтверждают смену настроений. Поэтому рынок способен с удвоенной энергией возобновить падение, если очередные вести с американо-китайских переговорных полей окажутся неполноценными.

Рубль, как и прочие рискованные активы, весьма бурно отреагировал на новости из США. К вечеру поддержка усилилась за счёт нефти, которая подорожала выше $63 за баррель Brent. Впрочем, содержание внутренних новостей также говорит в пользу улучшения среднесрочных перспектив российской валюты. Рынок обманулся в своих ожиданиях по поводу объёма закупки валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Многие ждали 215-250 млрд рублей, но выделяемая сумма оказалась скромнее. Минфин закупит валюту в период с 6 декабря до 14 января на 195,5 млрд рублей, или 9,3 млрд рублей в день по сравнению с 11,4 млрд рублей ежедневных покупок в предыдущий месяц. Аукционы ОФЗ прошли при достаточно высоком спросе. На первом из них Минфин разместил ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Удалось разместить бумаги на 29,956 млрд рублей по номиналу при спросе 69,416 млрд рублей по номиналу и при средневзвешенной доходности 3,05%. На втором аукционе ведомство реализовало ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Инвесторы скупили бумаги на 13,202 млрд рублей по номиналу при спросе 19,628 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,46%. Остаётся только вспомнить статистику по инфляции, чтобы картина реальной положительной доходности рубля стала ещё более чёткой. Рост цен на неделе, завершившейся 2 декабря, оказался нулевым, а с начала года составил 2,7% против 4,3% в 2018 году. Это говорит нам о том, что по итогам года показатель роста цен может оказаться существенно ниже 4%. Соответственно, реальная положительная доходность рубля сохранится на прежнем уровне, что будет удерживать долгосрочный капитал нерезидентов на рынке ОФЗ. К вечеру среды доллар слабел на 0,3% до 63,95, а евро на 0,37% до 70,84.

После трёх сессий снижения американский рынок получил повод для движения вверх. Достаточно было публикации в стиле «источники утверждают», чтобы инвесторы вновь поверили в возможность торговой сделки до 15 декабря. Возможно, что статистика по США сделает американскую сторону сговорчивей. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в ноябре всего 67 тыс. новых рабочих мест, хотя ожидалось вдвое больше. Индекс ISM в сфере услуг снизился до 53,9 п. при ожиданиях снижения до 54,5 п. и предыдущем значении в октябре на уровне 54,7 п. Индикаторы IHS Markit были благосклонней. Индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 51,6 п., как и ожидалось, с 50,6 п. в предыдущем месяце, а сводный индикатор по США повысился до 52,0 п. с 50,9 п. в октябре. Из корпоративных новостей можно отметить, что United Airlines (-0,79%) объявила о том, что закупит 50 новых A321XLR, чтобы заменить парк стареющих Boeing 737-200. Акции Alphabet (+1,87%) вполне позитивно отреагировали на то, что основатели решили отойти от руководства компанией. По итогам дня DJIA вырос на 0,53% до 27649,78 п., а S&P 500 на 0,63% до 3112,76 п.

Азиатские рынки торговались в плюсе. Исключением являлась лишь Южная Корея, что можно отнести на счёт влияния статистики, показавшей снижение продаж микросхем одиннадцатый месяц подряд. Прочие инвесторы поверили в то, что США и КНР начали обсуждать объём пошлин, которые будут отменены в рамках сделки первой фазы. Президент США Д. Трамп косвенно подтвердил факт финализации сделки, сообщив, что "переговоры проходят очень хорошо". Меж тем, статистика по Азии была безрадостной. Австралия отчиталась о падении экспорта за октябрь на 5%, а также о нулевом изменении импорта. Розничные продажи в стране также не изменились за октябрь. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23299,23 п. (+0,71%), Hang Seng - 26156,88 п. (+0,36%), Shanghai Composite - 2893,58 п. (+0,54%).

Кроме торгового оптимизма, на нефть оказала влияние статистика от Минэнерго. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 29 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,9 млн бар. до 447,1 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,4 млн бар., а дистиллятов на 3,1 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на 201 тыс. бар. в день до 6,0 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,2 млн бар. общих поставок в день, или +0,3% за год; 9,2 млн бар. бензина в сутки, или +0,8% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или +1,2% за год. Добыча в США осталась на уровне 12,9 млн бар. в сутки. В четверг пройдёт министерская встреча OPEC+, в рамках которой может быть озвучена идея расширения ограничений на добычу до 1,6 млн бар. в день с текущих 1,2 млн бар. К 9:00 мск Brent - $62,87 (-0,21%), WTI - $58,18 (-0,43%), Золото - $1483 (+0,19%), Медь - $5853,29 (-0,15%), Никель - $13220 (+0,76%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 97,55 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,76% по сравнению с 1,77% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,108 (+0,05%), GBP-USD - $1,311 (+0,08%), USD-JPY – 108,78 (-0,07%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

10:00 мск объём производственных заказов в Германии за октябрь;

13:00 мск розничные продажи в еврозоне за октябрь и уточнение ВВП за III квартал;

16:30 мск число первичных обращений за пособием по безработице в США, а также данные по экспорту и импорту;

18:00 мск промышленные заказы в США за октябрь.