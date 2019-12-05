ПСБ: Индекс МосБиржи попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов

Мировые фондовые рынки подходят к завершению недели сохраняя надежду на положительный исход в споре между США и Китаем. Этот фактор имеет весомое значение для инвесторов в конце текущего года. Так, словесных интервенций торговых представителей, которые просигнализировали об очередном «сближении позиций», «продуктивных переговорах» и «надежде на подписание соглашения в первой половине месяца», было достаточно, чтобы после просадки предыдущего дня ключевые индексы смогли вернуться к росту. Если до 15 декабря (предполагаемая дата введения новых тарифов на китайские товары) сторонам удастся финализировать условия первой фазы сделки, то рынки получат желаемую стабилизацию, в противном случае мы увидим усиление волатильности и опасений замедления мировой экономики. Препятствием на этом пути остаются политические разногласия США и КНР вокруг напряженности в Гонконге.

Что же касается экономической статистики, то данные по деловой активности в сфере услуг сигнализируют о некотором улучшении ситуации в Еврозоне (PMI в ноябре подрос с 51,5 до 51,9 пунктов), хотя Италия и Франция показали снижение. В США индекс ISM, как и в случае с деловой активностью в промышленности, продемонстрировал расхождение, снизившись с 54,7 до 53,9 пунктов (PMI остался неизменным на уровне 51,6 пунктов). Наиболее важная статистика для рыночного сантимента выйдет в пятницу, когда ожидается публикация данных по американскому рынку труда. Сегодня в центре внимания начало саммита ОПЕК+.

Вчера индекс МосБиржи при поддержке благоприятного внешнего фона смог вернуться к отметке 2900 пунктов. Сегодня, учитывая некоторое улучшение настроений на рынках, индекс МосБиржи попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики Газпромом был перенесен на завтра. Этот фактор, по нашему мнению, способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк