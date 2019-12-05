Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В центре внимания — конференция ОПЕК

5 декабря 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

На рынке наблюдался отскок. Лидерами роста стали бумаги М.Видео (+5,11%). В числе аутсайдеров остались акции ОГК-2 (-1,29). Пара USD/RUB опустилась ниже 64, благодаря повышению цены на нефть.

В фокусе внешние и внутренние события. Центральным из них станет конференция ОПЕК. Также может быть объявлена цена размещения Saudi Aramco. Мы полагаем, что на декабрьском саммите ОПЕК+ не будет принимать решений по изменению квот добычи, поскольку цена на нефть устраивает участников соглашения. Вместе с тем и IPO саудовского нефтяного гиганта, и итоги встречи картеля могут сильно повлиять на динамику рынков.

Всемирный банк изменил прогноз по экономике России. Новый прогноз предполагает рост отечественного ВВП только на 1,2% в 2020 году и ускорение до 1,8% в 2021-м. На наш взгляд, темпы роста экономики выше 1,5% удастся выдержать при увеличении госрасходов на инфраструктурные проекты до 2 трлн руб. При этом необходимо отсутствие сильных внешних шоков, вызывающих всплеск инфляции и ослабление рубля.

Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2880–2930 п., по паре USD/RUB: 63,60–64,30. 
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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