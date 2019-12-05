ИАЦ «Альпари»: Рубль снова идёт в атаку

В среду, 4 декабря, рубль вышел из состояния неопределённости и возобновил рост. К закрытию торгов в среду обменный курс доллара США расчётами «завтра» упал на 18 коп. (-0,3%), до 63,96 руб., вернувшись на уровни конца ноября, когда за доллар давали менее 64 руб. А курс евро подешевел даже на 25 коп. (-0,34%), до 70,86 руб.

Долларовый индекс DXY вчера продолжил падать, по-видимому, в связи с тем, что в Китае были объявлены санкции против США в связи с принятием закона о поддержке демократии в Гонконге. Санкции ограничивают экспорт в США китайских редкоземельных металлов, а также запрещают американским финансовым институтам инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, банковский и страховой сектор Китая. В США, видимо, в ответ Китаю поспешили заявить, что переговоры по торговой сделке «идут хорошо», однако, стабильности доллара это не помогло, но Трампу сильный доллар и не нужен.

Цена на нефть смеси Brent на ICE взлетела на 3%, до $62,72 за баррель, в связи с ожиданием продления соглашения ОПЕК+ на 1 полугодие 2020 года, а также с падением коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 4,86 млн баррелей, хотя рынок ожидал их снижения только на 1,74 млн баррелей. Однако с утра рынок нефти корректируется вниз, цена Brent снижается на 0,2%.

Мы считаем, что сегодня с открытия торгов укрепление рубля может продолжиться. Понижаем прогноз по курсу доллара до 63,5-64,5 руб., а по курсу евро - до 70-71,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»