ПСБ: Позитивные настроения возобладали

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. При этом поддержку нашим акциям оказал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог продемонстрировать существенный рост и вновь подняться выше 62 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовал динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 мск. вырос на 0,7%, поднявшись выше 2900 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и Роснефти, прибавившие 2,7% и 2,1% соответственно. Хуже рынка торговались ФосАгро и ОГК-2, упавшие на 0,8% и 1,1%. Отметим, что благодаря внешнему фону покупки в наших акциях возобладали, что позволило индексу МосБиржи отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, и подняться выше 2900 пунктов. Однако пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно. Сейчас мы наблюдаем коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения – часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2840 – 2860 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,4%, отступив в район 63,9 рубля, евро снизился на 0,2%, торгуясь в районе 70,9 рубля. Отметим, что поддержку рублю оказал, как рынок энергоносителей, так и динамика валют развивающихся рынков. При этом более сильное снижение доллара обусловлено его ослаблением к широкому спектру валют и, в частности, росту пары EUR/USD. В результате, «медведям» в американской валюте удалось перехватить инициативу и увести ее ниже ближайшей поддержки, расположенной на уровне 64 рубля. В краткосрочной перспективе это снижает вероятность подъема доллара в район 65 рублей. Что же касается дальнейшего снижения, то для это паре USD/RUB необходимо закрепиться ниже 64 рублей.



