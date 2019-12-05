ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на новостях по сделке США - Китай

В среду, 4 декабря, по итогам дня рубль в очередной раз закрылся ростом к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,30%, до 63,95 руб., евро/рубль – на 0,37%, до 70,84 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,21%, до 83, 57 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Рубль заметно укрепился к доллару США и единой валюте на вечерних торгах. Курс доллара снизился до 63,82 руб., курс евро – до 70,69 руб. Укреплению российской национальной валюты способствовало несколько факторов: успешный аукцион Минфина РФ, сообщение Bloomberg о сделке США -Китай, рост нефтяных котировок на 3,3%.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Китай близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Инвесторы расценили сообщение как шанс подписать соглашение до 15 декабря.

Нефть марки Brent подорожала до $63,49 на новостях о торговой сделке между Китаем и США, а также позитивного отчета Минэнерго США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 4.856 млн баррелей (прогноз был -1.500 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 3.385 млн баррелей (прогноз был +1.750 млн баррелей), запасы дистиллятов – 3.063 млн баррелей (прогноз был +0.250 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 12,9 млн баррелей в сутки.

Против британца рубль подешевел на фоне его укрепления на рынке форекс. Он получил поддержку против всех основных валют на ожиданиях формирования более стабильного правительства Консерваторов, которое получит возможность довести процесс Брекзита до своего завершения.

В четверг, 5 декабря, торги в Азии на глобальном валютном рынке проходят спокойно. Нефть торгуется в минусе на 0,13%. Покупатели отыграли 85% потерь, которые они понесли 29 ноября. Сегодня начинается встреча ОПЕК. По слухам на ней могут договориться о значительном сокращении нефти. Если покупатели преодолеют уровень $63,50, то им откроется дорога к $65,15. Поддержка остается на уровне $60.35.

В центре внимания участников рынка американская статистика. Трейдеры начинают готовиться к публикации пятничного отчета по рынку труда. Пара доллар/рубль вернулась к поддержке 63,85 руб.

Сегодня рубль к 11:00 мск на торгах Московской биржи безоговорочно укрепляется к доллару и евро. Евро теряет 0,2% и торгуется на отметке 70,69 руб., а доллар снижается к рублю на 0,22% и стоит 63,81 руб. Котировки нефти утром приближается к $63,00 за баррель Brent.

Сегодня и завтра пройдут многообещающие встречи ОПЕК и ОПЕК+, на которых будут обсуждаться дальнейшие перспективы сделки по сокращению добычи нефти. Если сегодня американские СМИ еще раз подогреют рынки позитивными новостями по сделке США – Китай, то курс доллар вернется к 63,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»