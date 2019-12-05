ИАЦ «Альпари»: EUR и USD все выше и выше

В среду, 4 декабря, торги по евро завершились снижением на 4 пункта. На американской сессии покупатели сдвинули максимум на 1,1116. Они обновили максимум на трех факторах: сообщение агентства Bloomberg, слабые индексы ADP и ISM.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что США и Китай близки к соглашению о размере тарифов, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Инвесторы расценили сообщение как шанс подписать соглашение до 15 декабря.

В ноябре частный сектор добавил только 67 тыс. новых рабочих мест (прогноз был 110 тыс. (предыдущее значение 121 тыс.). Сервисный индекс ISM в ноябре упал до 53,9 с 54,7. Выше 1,11 покупатели стали фиксировать прибыль, что привело к падению курса до 1,1067.

Запланированная статистика (GMT +3):

13:00 еврозона опубликует данные об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал, а также объема розничной торговли за октябрь. Начнётся заседание ОПЕК.

16:30 США и Канада сообщат об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Также в это время в США выйдет отчет об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за октябрь.

18:00 Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за октябрь.

Текущая ситуация:

Цель по прогнозу от 3 декабря так и не была достигнута. Неожиданное сообщение агентства Bloomberg и слабая американская статистика оказали поддержку «евробыкам». Точка баланса сместилась с 1,1050 на 1,1080.

Президент США Трамп заявлял о том, что подписание торгового договора с Китаем может быть отложено до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. А после сообщения Bloomberg появились разговоры, что сделка будет заключена до 15 декабря. Сегодня на рынке царит оптимизм в отношении выборов в Великобритании и Брекзита. В Европе фунт обновил максимум.

На дневном ТФ сформировалась свеча с длинной верхней тенью. На часах проявилась разворотная модель, но новостной фон значимей. Вслед за фунтом покупатели могут легко перекрыть вечернее падение пары. Ключевая зона поддержки сейчас расположена между 1,1070 - 1,1080. Вероятно, нас ожидает формирование флэта по шаблону 3-4 декабря. Если поддержка 1,1065 устоит до пейросла, а отчет разочарует участников рынка, то евро полетит выше к 1,1135. Между ADP и NFP нет корреляции, тем не менее на него смотрят и если есть технические факторы, то используют момент для выхода с рынка и занятия позиций перед важными новостями.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»