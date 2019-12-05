Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 5 декабря: 63,8135 руб/доллар США и 70,7245 руб/евро ЦБ РФ с 6 декабря установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 63,8135 руб.

1 евро - 70,7245 руб.

10 китайских юаней - 90,6081 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3813 р. (0,59%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3841 р. (0,54%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1921 р. (0,21%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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