Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 3 046,0200 руб/1 г золота и 35,1100/1 г серебра

5 декабря 2019
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 046,0200 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,1100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 874,0300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 836,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8301 р. (0,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,89%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0300 р. (0,86%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8499 р. (0,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги