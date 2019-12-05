Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 3 046,0200 руб/1 г золота и 35,1100/1 г серебра
5 декабря 2019
ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 046,0200 руб.
- 1 грамм серебра - 35,1100 руб.
- 1 грамм платины - 1 874,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 836,8101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,8301 р. (0,46%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3100 р. (0,89%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,0300 р. (0,86%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,8499 р. (0,02%).
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