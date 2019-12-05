Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 декабря: 3 046,0200 руб/1 г золота и 35,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 5 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 046,0200 руб.

1 грамм серебра - 35,1100 руб.

1 грамм платины - 1 874,0300 руб.

1 грамм палладия - 3 836,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8301 р. (0,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,89%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0300 р. (0,86%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8499 р. (0,02%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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