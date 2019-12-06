"Открытие Брокер": Надежды на заключение торговой сделки поддержали российский рынок

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,69% до 2903,47 п., а РТС укреплялся на 1,2% до 1431,03 п. Не успел российский рынок испугаться утренних распродаж, как в американских СМИ появилась информация, что Китай и США всё же движутся на встречу первой фазы торгового соглашения. Собственно говоря, к этому действию они уже движутся в течение пары месяцев, а накануне Д. Трамп вовсе говорил о возможности отложить его до периода после грядущих президентских выборов. В любом случае, на рынках продолжаются качели на новостях о переговорах. Внешний позитив позволил отечественному рынку отыграть потери и подняться выше отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Новостей от корпораций было немного. Тем не менее «Газпром» продаёт 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid. X5 Retail Group доначислили 1,4 млрд рублей неуплаченных налогов за 2014 год. Компания не смогла оспорить решение ФНС в суде первой инстанции, но может продолжить тяжбу. Всемирный Банк порадовал улучшением прогноза ВВП РФ по итогам текущего года до 1,2% с прежних 1,0%. На 2020-2021 годы ВБ немного расширил диапазон ожиданий до 1,6%-1,8%. В лидерах дня были бумаги «М.Видео» на новостях о дивидендах по итогам объединения с «Эльдорадо». Также активно росли «НОВАТЭК», Московская биржа, «Роснефть» и «РУСАЛ». Слабее всех оказались «ОГК-2», «ЛСР», «ФосАгро» и ТМК. Активность была невысокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва перевалил за 20 млрд рублей.

Рубль активно укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3960 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,63%, недельная до 6,67%, а месячная осталась на уровне 6,73%. Укреплению рубля также способствуют аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин разместил ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Удалось разместить бумаги на 29,956 млрд рублей по номиналу при спросе 69,416 млрд рублей по номиналу и при средневзвешенной доходности 3,05%. Дополнительную поддержку обеспечила нефть, которая пыталась подняться выше $62 за баррель Brent. Пока сложно говорить о том, какой новостной фон нас ждёт впереди, но, как минимум, КНР и США пока не готовы обваливать рынки сообщениями о провале переговоров. Отечественный Минфин также готов снижать давление на рубль. Объём закупки валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря до 14 января составит 195,5 млрд рублей, или 9,3 млрд рублей в день по сравнению с 11,4 млрд рублей ежедневных покупок в предыдущий период. Прогнозы рынка составляли 215-250 млрд рублей на указанный период. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,927 (-0,34%), EUR/RUB – 70,792 (-0,44%).

Позитив коснулся и европейских индексов. В этом также помогла статистика, которая оказалась лучше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился в ноябре до 51,9 п. с 52,2 п. в октябре, но оказался выше ожидаемых 51,5 п. Сводный индикатор остался на уровне 50,6 п. при ожиданиях снижения до 50,3 п. В Великобритании сводный индикатор упал до 49,3 п. с 50,0 п., но оказался лучше ожидаемых 48,5 п. В сфере услуг также снижение до 49,3 п. с 50,0 п. при ожиданиях снижения до 48,6 п. Корпоративные новости были не столь оптимистичными. Телекоммуникационная Orange подешевела почти на 5% на фоне обновления среднесрочных прогнозов компании. К 15:15 мск DAX – 13139,38 п. (+1,16%), CAC 40 – 5804,53 п. (+1,35%), FTSE 100 – 7171,19 п. (+0,17%).

Нефть усилила рост на сообщениях о дальнейшем прогрессе торговых переговоров. Кроме того, на нефть работают ожидания того, что и официальный отчёт Минэнерго США подтвердит более крупное сокращение запасов. Ночью API сообщил, что на неделе, завершившейся 29 ноября, коммерческие запасы нефти в США упали на 3,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,9 млн бар., а дистиллятов на 794 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали сокращения запасов нефти на 0,7 млн бар., а также роста запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,46 млн бар. К 15:15 мск Brent – $61,99 (+1,92%), WTI – $57,02 (+1,64%), золото – $1483,1 (-0,09%), медь – $5829,04 (+0,80%), никель – $13320 (-0,41%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 97,74 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,74% по сравнению с 1,73% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,107 (-0,07%), GBP/USD – $1,307 (+0,6%), USD/JPY – 108,64 (+0,02%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,6%. Американские СМИ пишут о том, что источники внутри переговорного процесса утверждают финализацию сделки первой фазы до момента вступления в силу очередных американских пошлин 15 декабря. В корпоративном плане рынку предстоит отыграть уход от руководства компанией основателей Google. Позитивный внешний фон пока позволяет рассчитывать на то, что российский рынок сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов, что частично отменяет сигналы на продажу, которые сформировались накануне. Однако для сохранения позиций всё же потребуется реальное подтверждение того, что США и КНР готовы в ближайшее время заключить торговую сделку первой фазы. Вечером выйдет статистика по производственной активности в США, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов, но более интересным будут данные от ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»