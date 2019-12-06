"Открытие Брокер": Закрытие индекса МосБиржи ниже 2900 пунктов подтвердит краткосрочную нисходящую тенденцию

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,21% до 2894,49 п., а РТС корректировался на 0,05% до 1429,27 п. Российский рынок в основном игнорирует внешний оптимизм. В утреннем обзоре мы отмечали, что отскок индексов накануне проходил при достаточно скромных оборотах, что не подтверждает разворот краткосрочной тенденции. Падение индексов подпитывается такими бумагами, как «Газпром», «Роснефть» и Сбербанк, «НОВАТЭК» и Yandex. Акции металлургов пока верят в торговое соглашение США и Китая. От «Газпрома» ждут объявления новой дивидендной политики, что может спасти рынок на вечернем отрезке торгов. Активность оставалась довольно низкой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 21 млрд рублей. Из новостей экономики стоит отметить ряд заявлений премьер-министра Д. Медведева. По его словам, экономика РФ в текущем году вырастит на 1,3%-1,5%, а доходы населения повысятся до 0,3%. Это довольно скромные показатели, но будем помнить, что финансирование национальных проектов пока не началось в какой-либо значимой мере.

Рубль чувствовал себя уверенно на фоне дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4040 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,63%, недельная снизилась до 6,66%, а месячная осталась на уровне 6,73%. Уверенность рубля во многом основывается на нефти выше $63 за баррель Brent, а также слабостью американской валюты. Индекс доллара упал к середине дня до 97,5 п. Накануне Росстат сообщил, что с начала года до 2 декабря инфляция в РФ составила 2,7% по сравнению с 4,3% годом ранее. Соответственно, реальная положительная доходность рубля сохраняется на уровне около 2,8%-3% в течение года, что выгодно отличает его от большинства мировых валют. При этом у РФ наблюдается двойной профицит – счёта текущих операций и бюджета. Кроме того, с 6 декабря валютные закупки уменьшатся до 9,3 млрд рублей в день по сравнению с 11,4 млрд рублей ежедневных закупок в период до 5 декабря. Уже в конце I квартала ЦБ может завершить дополнительные отложенные закупки валюты. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,805 (-0,23%), EUR/RUB – 70,747 (-0,13%).

Европа преимущественно торговалась в плюсе, исключая британский FTSE 100, который не мог справиться с укрепляющимся фунтом стерлингом. Британские консерваторы пока лидируют по опросам общественного мнения перед выборами 12 декабря. Это означает, что процесс «выхода» из ЕС пройдёт более гладко, чем ранее. Статистика по Европе пока не радует, но рынок её игнорирует. В Германии объём производственных заказов снизился за октябрь на 0,4% при ожиданиях роста на 0,3%. В Испании промышленное производство в октябре упало на 1,3% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 0,5%. Рост ВВП еврозоны в III квартале был подтверждён на уровне 1,2%. Розничные продажи показали рост на 1,4% в октябре при ожиданиях роста на 2,2%. Падение за октябрь составило 0,6%. К 15:15 мск DAX – 13162,97 п. (+0,17%), CAC 40 – 5841,94 п. (+0,73%), FTSE 100 – 7175,31 п. (-0,18%).

Главной темой для нефти оставалась министерская встреча OPEC+ в Вене. Reuters сообщает, ссылаясь на свои источники, что стороны обсуждают расширение ограничений добычи до 1,6 млн бар. в сутки. Беспокойство участников соглашения вызывают прогнозы дальнейшего роста добычи в Бразилии, Норвегии и США в 2020 году, что может вновь привести рынок к избытку предложения. Идею расширения ограничений поддерживает Саудовская Аравия, которая желает провести публичное размещение акций Saudi Aramco на позитивном фоне. Дополнительно поддержку нефти оказывают новости из Ливии, где месторождение El Feel приостановило отгрузку из-за протечки нефтепровода. К 15:15 мск Brent – $63,65 (+1,03%), WTI – $58,76 (+0,56%), золото – $1480 (-0,01%), медь – $5881,95 (+0,34%), никель – $13105 (-0,11%).

Индекс доллара снижался на 0,16% до 97,49 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,78% по сравнению с 1,76% в утренние часы. 15:15 К мск пара EUR/USD – $1,109 (+0,14%), GBP/USD – $1,314 (+0,28%), USD/JPY – 108,9 (+0,04%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня на 0,3%. Оптимистичный настрой продолжают поддерживать слухи и заявления по поводу согласования первой фазы торгового соглашения. Китай пытается донести через все возможные каналы своё твёрдое требования по поэтапной отмене пошлин. Текущее согласование касается именно вопроса ликвидации части американских тарифов. Российский рынок пока не готов следовать за Америкой. С начала года индекс МосБиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов фиксировать прибыль. Соответственно, закрытие индекса МосБиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»