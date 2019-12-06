Комментарии

ИАЦ "Альпари": Александр Лукашенко - без глобальных заявлений и единого парламента

6 декабря 2019

Выступая перед депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания VI и VII созывов, Александр Лукашенко сразу отметил: судя по публикациям в СМИ и мнению некоторых депутатов, кое-кто ждёт глобальных заявлений. Таковых не будет.

А ожидали многого, вплоть до союзного кабинета министров и парламента. Плохо это или хорошо? Это зависит от ваших политических симпатий. Взглядов на геополитику. Для брокеров и инвесторов Московской биржи это, однозначно, хорошо. Повторение в том или ином виде «крымской» истории означало бы новые санкции, обвал акций и рубля. Денег за 2019 года в Россию зашло много, российский рынок акций оказался самым доходным в мире. Теперь в России многое зависит от торговых споров США и Китая и ожиданий по дивидендам «Газпрома» и других фишек. Есть надежда, что 2019 год даст еще финальный позитивный аккорд на российском рынке акций.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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