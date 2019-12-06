ИАЦ "Альпари - Дмитрий Медведев: полет нормальный

Нынешний «Разговор с Дмитрием Медведевым» — 12-й за время его работы на постах президента и председателя правительства. Предыдущий разговор премьера с журналистами в прямом эфире состоялся 6 декабря 2018 года. В целом экономика и социальная сфера в России прожили 2019 год нормально, стабильно, заявил Медведев.

Естественно премьер-министр России сосредоточился, прежде всего, на достижениях. А они, вопреки распространенному мнению, у российского правительства есть. По словам главы кабинета министров, инфляция в России в 2019 году будет в пределах 3,8%, это самая низкая за всю историю России. Он также подчеркнул, что безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения. Экономическая теория говорит, что целевым уровнем безработицы является 6%. «Профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП», — отметил премьер.

Уходящий 2019 год нельзя назвать лучшим в истории России. Однако он прошел без внутренних и внешних шоков. Началось возрождение российского фондового рынка, налицо рост дивидендов и котировок акций. Отдельно стоит отметить рост качества корпоративного управления в государственных компаниях. Здесь мы бы хотели выделить «Транснефть» и, конечно, «Газпром». В 2022 году выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО будут осуществлены за 2021 год. Дивиденды «Газпрома» за 2018 год составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. За 2019 ожидается около 20 руб., за 2020 – уже 30 руб.

Последней «темной лошадкой» в российской экономике остается «Сургутнефтегаз». Структура акционерного капитала и денежная позиция в размере $51 млрд. очень волнует инвесторов.

Мы солидарны с премьер-министром. У России полет нормальный. С нашей точки зрения, по итогам 2019 года правительство и его премьер министр заслуживают оценку “хорошо”.

А индекс Мосбиржи рекомендации – ПОКУПАТЬ.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»