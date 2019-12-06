Комментарии

ИАЦ "Альпари" - Фьючерс на кофе: только вверх

6 декабря 2019

Мировые цены на кофе продолжают идти вверх и обновлять максимумы за 15 месяцев на фоне снижения производства и расширения спроса. Сейчас мартовский фьючерсный контракт на кофе торгуется по $121,95.  Долгосрочный тренд является  восходящим с первой целью на $125, далее $132.

Все дело в глобальном спросе, который в 2019-2020 сельскохозяйственном году вырастет, согласно ожиданиям International Coffee Organization, и увеличится на 1,5%. По прогнозам он составит около 167,9 млн мешков, а один мешок в данном случае - это 60 кг, чтобы предельно четко оценить масштабы. Производство, тем временем, не превысит 167,3 млн мешков. Таким образом, на рынке явно формируется дефицит, что создает условия для дисбаланса и роста цен.

Рынок сталкивался с недопроизводством кофе в течение трех лет до 2018 года. В самом 2018 году потребителя получили даже профицит предложения в пределах 3 млн мешков, но он оказался сглажен очень быстро. Похоже, рынок ждет новая волна дефицита из-за погодных условий и не слишком позитивной рыночной конъюнктуры.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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