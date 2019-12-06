ИАЦ "Альпари": Минфин снизит покупку валюты на 14%

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит 195,5 млрд руб., или по 9,3 млрд руб. в день. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. Ранее Минфин объявил, что в период с 8 ноября по 5 декабря 2019 г. ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 млрд руб., или на сумму 228,2 млрд руб. ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

Мы полагаем, что, имея международные резервы в размере $540 млрд., практика покупки валюты на дополнительные нефтяные доходы является порочной. Деньги можно и нужно направить на социальные выплаты. Можно, например, учредить дополнительную пенсию, размер которой будет зависеть от цен на нефть. Ну и, конечно, плюсов от сильного рубля больше, чем от слабого. Особенно для рядовых россиян. Если бы не интервенции Министерства финансов, курс доллара сегодня составлял был примерно 50 руб.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»