Комментарии

ИАЦ "Альпари": Американские потребители порадовались распродажам

6 декабря 2019

«Киберпонедельник» в США в этом году отличился рекордом: ретейлеры отчитались об увеличении продаж на 20% в годовом сопоставлении и, по предварительным оценкам, достигли $9,4 млрд. Потребители пришли за более серьезными скидками, чем они видели в «Черную пятницу». Американцы были готовы тратить: они выбирали более дорогостоящие товары, но ключевые направления расходов остались прежними - людей интересовали игрушки, гаджеты и более крупная техника.

Интересно, что в этом году меньшим спросом пользуются одежда и обувь, а также аксессуары на распродажах. Или ритейл дает меньшую, чем ожидалось, скидку, или потребителям хочется исключительно порадовать себя, приобретая то, без чего легко можно обойтись: игрушки и товары по мотивам мультфильмов и игровые приставки.

Уже известны предварительные итоги «Черной пятницы-2019» в США. Потребители потратили около $7,4 млрд, что стало продолжением трат по случаю Дня благодарения в области $4,2 млрд.

Все это происходит на фоне неоднородной статистики по розничным продажам в США. В сентябре индикатор провалился на 0,3% м/м, а в октябре восстановился на 0,3% м/м. Не исключено, что одновременно с выходом ноябрьских данных (ожидается рост на 0,3%) на повышение будет пересмотрен октябрьский показатель. Таким образом, падение интереса потребителей в начале осени нивелировано, но особенного оживления все-таки не видно.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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