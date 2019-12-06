ИАЦ «Альпари»: Нефть укажет рублю путь

Российский рубль проторговался накануне неплохо, ускорив укрепление под вечер. Доллар США закрыл сессию четверга на уровне 63,72 руб. (-0,36%). Евро финишировал рядом с 70,76 руб. (-0,11%). Пока ничего критичного или привлекающего внимание — все в рамках ожиданий. Вероятный диапазон колебаний на пятницу для американской валюты заключен в рамки 63,65-64,05 руб., для евровалюты — 70,70-71,00 руб.

Пока заседание ОПЕК, проходящее в эти дни в Вене, не завершилось ничем интересным или продуктивным, так как страны-участницы споткнулись об условия соглашения. Саудовская Аравия хочет увидеть гарантии того, что все участники будут соблюдать согласованные рамки добычи, но многие таких гарантий дать не могут или не хотят. На этом фоне баррель Brent утром чуть проседает и торгуется по $63,28. Активными движения в нефти появятся только после того, как на руках у инвесторов окажутся факты.

Пока фокус внимания рынка обращен на происходящее с ОПЕК и ОПЕК+. Для рубля, как бы ни хотелось в это верить, колебания стоимости сырья имеют более важное значение, чем это представляется на первый взгляд.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»