ПСБ: Ожидаем возвращения индекса МосБиржи выше отметки в 2900 пунктов

Последние две торговые сессии на глобальных рынках прошли в умеренно-позитивном ключе. Если в начале недели на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая (в первую очередь по политическим вопросам) участники рынка беспокоились относительно вероятности введения со стороны США 15 декабря новых пошлин в отношении китайских товаров, то последние заявления официальных лиц и источников, знакомых с ходом переговоров, дают надежду на то, что введения новых пошлин удастся избежать. В среду в СМИ активно обсуждались комментарии источников о постепенном прогрессе в торговых переговорах между сторонами, а вчера на официальном обеде в Белом Доме Президент США Д.Трамп, комментируя возможность введения новых пошлин, дал неоднозначный ответ: «что-то может произойти, но пока мы это не обсуждаем». В результате в последние два дня большинство мировых фондовых индексов демонстрируют умеренное укрепление, компенсируя часть потерь начала недели.

Тема торговых отношений остается в центре внимания участников рынка, но сегодня важным событием дня станет публикация данных по рынку труда США (ожидается сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, динамики средней почасовой зарплаты в годовом выражении на уровне 3% и сильный рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе – 186 тыс. рабочих мест). Уже на следующей неделе состоятся последние в этом году заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые представляют заметный интерес – на заседании ФРС будет опубликован обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок («точечная диаграмма»), а заседание европейского регулятора станет первым под председательствованием К.Лагард.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением меньше 0,1% по индексу МосБиржи. Из внутренних факторов отметим, что представление Газпромом новой дивидендной политики вновь перенесено на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины.

Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"