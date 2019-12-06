ИК «Фридом Финанс»: ОПЕК+ может сократить добычу

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



На рынке наблюдался отскок. Лидерами роста вновь стали бумаги М.Видео (+6,46%), возможный повод – результаты «черной пятницы». Лидерами снижения стали акции АФК Системы (-1,67%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64 на фоне роста цены на нефть.



В фокусе внимания ОПЕК+. Комитет рекомендовал сократить добычу на 0,5 млн барр. в сутки но, не дал рекомендаций по квотам. Вопреки ожиданиям, появилась информация, что участники соглашения расходятся во мнении относительно объемов добычи. До марта решение, возможно, принято не будет, но не исключено, что отдельные страны будут настаивать на снижении добычи в рекомендуемом объеме. Нельзя исключать, что в этом случае сокращение затронет и Россию (всех производителей примерно в равной мере, но оффшорная добыча может больше пострадать у Лукойла). На фоне кризиса сланцевых производителей в США можно ожидать сбалансированного спроса и предложения в конце года или профицита в районе 250-300 тыс. баррелей в сутки. Если соглашение о сокращении на 500 тыс. баррелей в день будет подписано, в 2020 году дефицит поднимет цены выше $70 за баррель. Рынок уже отреагировал ростом цены выше $63 за баррель.



Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2880-2930 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,60-64,30.

