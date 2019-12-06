ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2900-2930 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2900-2930 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $63,28 за баррель, теряя 0,17%. Российский рубль – в слабом плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,6-63,9, евро/рубль – 70,6-70,9. Евро/доллар – 1,11.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение первого квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Вопрос, конечно, как будут распределены квоты на сокращение добычи. Седьмая встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоится сегодня.

Вчерашний «Разговор с Дмитрием Медведевым» стал 12-м за время его работы на постах президента и председателя правительства. Предыдущий разговор премьера с журналистами в прямом эфире состоялся 6 декабря 2018 года. В целом экономика и соцсфера в России прожили 2019 год нормально и стабильно, заявил Медведев.

Естественно, премьер-министр России сосредоточился, прежде всего, на достижениях. А они, вопреки распространенному мнению, у российского правительства есть. По словам главы кабмина, инфляция в России в 2019 году будет в пределах 3,8%, это самая низкая за всю историю России. Он также подчеркнул, что безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения. Экономическая теория говорит, что целевым уровнем безработицы является 6%. Как отметила премьер, профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП.

Уходящий 2019 год нельзя назвать лучшим в истории России. Однако он прошел без внутренних и внешних шоков. Началось возрождение российского фондового рынка, налицо рост дивидендов и котировок акций. Отдельно стоит отметить рост качества корпоративного управления в государственных компаниях. Здесь мы бы хотели выделить «Транснефть» и, конечно, «Газпром». В 2022 году выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО будут осуществлены за 2021 год. Дивиденды «Газпрома» за 2018 год составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года. За 2019 ожидается около 20 руб., за 2020 – уже 30 руб.

Последней «темной лошадкой» в российской экономике остается «Сургутнефтегаз». Структура акционерного капитала и денежная позиция в размере $51 млрд очень волнует инвесторов.

Мы солидарны с премьер-министром. У России полет нормальный. С нашей точки зрения, по итогам 2019 года правительство и его премьер министр заслуживают оценку «хорошо».

А индекс Мосбиржи рекомендуем «ПОКУПАТЬ».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»