ИАЦ «Альпари»: Внимание переключилось на NFP

В четверг, 6 декабря, торги по евро завершились ростом на 27 пунктов на фоне укрепления фунта и слабости доллара из-за недавних разочаровывающих экономических данных по США. Вчера пара евро/доллар осталась торговаться в диапазоне среды (1,1067–1,1116).

«Британец» подорожал к доллару США на 0,49% на ожиданиях, что правящая Консервативная партия получит большинство на выборах 12 декабря и поставит точку с Брекзитом.

Так как «британец» укреплялся по всему рынку, то евро испытывал давление со стороны снижения основного кросса евро/фунт. Этот фактор сдерживал покупателей от активности. Пара евро/доллар осталась торговаться в диапазоне среды (1,1067–1,1116).

На момент написания обзора евро стоит 1,1104. Цена находится на уровне закрытия четверга. Видно, что повышение было без объемов и сейчас продавцы начинают набирать силу.

Вряд ли стоит ожидать сильных колебаний до выхода отчета по рынку труда в США. Ожидается, что в ноябре экономика создала 186 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Вчера у покупателей была возможность отработать плохой NFP, но они не стали штурмовать 1,1118, значит, опасаются, что отчет может показать около 190 тыс. новых рабочих мест.

Сегодня без прогноза, так как NFP непрогнозируемый показатель, а отчет по рынку труда содержит много важных компонентов для ФРС США. Последние отчеты от ADP по деловой активности в производственном секторе и сервисе услуг вышли хуже прогнозов. Есть высокие риски, что NFP окажется ниже 180 тыс., но тут нужно смотреть в какую сторону будут пересмотрены показатели за предыдущие два месяца и как вырастет зарплата.

Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что переговоры между США и Китаем по торговым вопросам продолжаются, и они проходят хорошо. Трейдеры уже привыкли к таким заявлениям, поэтому их игнорируют.

10:00 мск Германия опубликует данные об изменении объема промышленного производства за октябрь.

10:45 мск Франция представит отчет об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

11:00 мск Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за ноябрь.

11:30 мск в Британии выйдет индекс цен на жилье от Halifax за ноябрь.

16:30 мск Канада и США опубликуют отчет по рынку труда за ноябрь.

18:00 мск США выпустят индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за декабрь.

21:00 мск Baker Hughes представит отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»