ИК «Фридом Финанс»: Вектор торгам задаст отчет по занятости

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские акции 5 декабря закрылись в плюсе, так как официальные лица США и Китая продолжали выражать оптимизм в отношении предварительной фазы торговой сделки. Это снизит напряженность в отношениях двух стран, хотя их заявлениям по-прежнему недостает конкретики. До 15 декабря, когда США планируют ввести новые тарифы, остается не так уж много времени. По итогам вчерашних торгов S&P500 прибавил 0,15%, завершив их вблизи максимумов сессии на уровне в 3117 пунктов. Лучше других смотрелся сектор производителей материалов, тогда как энергетический отстал от широкого рынка после солидного роста накануне.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в зеленой зоне на фоне позитивных сигналов с торгового фронта. Сообщения о том, что Китай рассматривает возможность отмены пошлин на американскую сельхозпродукцию, способствует усилению оптимистичных настроений инвесторов. В то же время нервозность на рынках сохраняется по мере приближения дедлайна по вводу новых американских тарифов 15 декабря. К тому же инвесторы готовятся к публикации отчета по рынку труда за ноябрь на фоне противоречивых макроэкономических сигналов этой недели.

Азиатские фондовые индексы движутся вверх. Японский Nikkei прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng — более 1%, шанхайский CSI 300 — 0,6%. Европейские площадки готовятся открыться в плюсе.

Спрос на безопасные активы слабый. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется у 1,80%. Золото опускается ниже $1475 за унцию. Нефть марки Brent торгуется в слабом плюсе выше $64 за баррель после сообщений о том, что страны ОПЕК+ достигли соглашения по снижению добычи нефти. Таким образом, слабый аппетит к риску на рынке сохраняется. На наш взгляд, в отсутствие новостей с торгового фронта динамика индекса S&P500 сегодня во многом будет зависеть от данных по рынку труда. Ожидаем, что если статистика будет сильной, индекс продолжит рост к 3130 пунктам. Если же отчет разочарует, то присутствует риск коррекции к 3100 пунктам.

Все внимание будет направлено на упомянутый отчет по рынку труда. Ожидается рост темпов найма в ноябре благодаря окончанию забастовки General Motors, что позволит безработице оставаться вблизи 50-летнего минимума 3,6%. Сохранение сильного рынка труда снизит страхи по поводу замедлении экономики. Ключевым фактором будет сохранение роста заработных плат для поддержания потребления. В то же время слабые данные отчета по деловой активности от ISM в ноябре, особенно в части занятости, и неуверенные данные по темпам найма от ADP говорят о том, что статистика по рынку труда может оказаться хуже ожиданий. Но, если даже отчет будет сильным, это может способствовать более уверенной позиции Трампа на переговорах с Китаем, что может привести к ужесточению риторики и напугать инвесторов.

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Индекс вчера выкупили при попытке падения, что могло бы свидетельствовать о силе «быков», но объем ниже среднего не позволяет утверждать это с полной уверенностью. В то же время показатель MACD остается подавленным, что можно отнести к негативным моментам. Так возможно риск очередного снижения к уровню в 3070 сохраняется.