Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 декабря: 3 021,3701 руб/1 г золота и 34,5600/1 г серебра
7 декабря 2019
ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 021,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 34,5600 руб.
- 1 грамм платины - 1 837,5900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 826,7800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,9901 р. (0,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5800 р. (1,65%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,6700 р. (0,75%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,7099 р. (0,28%).
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