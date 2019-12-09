Все внимание на NFP

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют смешанную динамику. Те валюты, которые вчера дорожали к доллару США, сегодня торгуются в минусе (фунт, франк, евро). Стоимость нефти снизилась в ожидании решения ОПЕК по действующему соглашению. Также трейдеры ждут публикации отчета по американскому рынку труда (NFP).

На момент написания обзора евро стоит 1,1093. Цена скорректировалось на 19 пунктов. Усилится нисходящая коррекция или нет станет известно в 16:30 мск, когда выйдет отчет NFP. Ожидается, что экономика США в ноябре создала 180 тыс. новых рабочих мест против 128 тыс. в октябре.

Кроме рабочих мест важны и другие компоненты NFP — доля рабочей силы и уровень зарплат. Их снижение вызывает падение доллара, а рост — повышение. Они важны для ФРС при повышении ставки. Если отчет превысит прогноз на 100 тыс., то стоит ожидать падения курса евро до 1,1066, на 150 тыс. – до 1,1040. Если число новых рабочих мест окажется меньше 180 тыс., то стоит еще посмотреть в какую сторону будут пересмотрены два предыдущих показателя.

Так как индекс доллара снижался четыре дня, то он может на слабом отчет даже укрепиться, а не подешеветь. Это будет связано с фиксацией прибыли по длинным позициям перед выходными днями.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»