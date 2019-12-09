ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы ищут «оборонительные» активы на российском рынке

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Динамика на российском рынке следует за внешним фоном, что связано с отсутствием важных корпоративных новостей. Сезон отчетов почти закончился, промежуточные дивиденды отыграны. Макроэкономическая картина не без шероховатостей, но в целом благоприятна. Из негативных факторов отметим падение деловой активности до минимума за 10 лет, хотя этот результат во многом связывают с недостатками методики расчета показателя.

Из важных предстоящих событий, способных повлиять на динамику рынков, выделяется IPO Saudi Aramco, а также заседание участников соглашения ОПЕК+. Нефтяные риски для экономики по-прежнему в числе значимых. Впереди заседания центральных банков Японии, Швейцарии, Англии, России, а также ЕЦБ и ФРС США. Намеков на продолжение смягчения денежно-кредитной политики регуляторы не делают, поэтому ажиотажного спроса на облигации ждать не стоит. Тем более что под конец года рубль слабеет на фоне повышенного спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Инвесторы будут присматриваться к бумагам, динамика которых отстала от рынка в отсутствие фундаментальных драйверов, прежде всего, это акции представителей энергетической отрасли и ретейла.

Банк России среди главных внутренних рисков для экономики отмечает значительную закредитованность и низкий уровень доходов населения. Однако результаты «черной пятницы» демонстрируют высокую потребительскую активность: объемы продаж на 20% превысили прошлогодние значения. Инвесторы не проявляют беспокойства относительно ослабления рубля, но у них нет уверенности в новогоднем ралли. Российский рынок за год принес доходность свыше 30% в валюте, так что игроки не прочь зафиксировать прибыль в длинных позициях.

На следующей неделе мы ожидаем отрицательную динамику котировок акций первого-второго эшелонов. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2830– 2970 п. Возобновление ралли до конца декабря маловероятно. Инвесторы будут искать защитные бумаги, которых на рынке недостаточно. Традиционные кандидаты на роль «тихих гаваней» выглядят перегретыми. Ожидания по паре USD/RUB: диапазон 63,50–65.