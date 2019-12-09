ИАЦ «Альпари»: EURUSD - зона 1,1025-1,1030 является ключевой поддержкой

В пятницу, 6 декабря, пара евро/доллар закрылась снижением. Ослабление единой валюты вызвали благоприятные данные по рынку труда США, которые подкрепляли позицию ФРС по сохранению процентных ставок на заседании в среду 11 декабря.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 266 тыс. против прогноза 180 тыс. Значение за сентябрь пересмотрено с 180 тыс. до +193 тыс., за октябрь – с 128 тыс. до 156 тыс. Общий пересмотр составил +41 тыс.

Уровень безработицы снизился до 3,5% (прогноз был 3,6%), оплата труда уменьшилась до 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,4%). Доля экономически активного населения снизилась до 63,2% с 63,3%. Хотел еще раз обратить ваше внимание на то, что между ADP и NFP нет корреляции.

Положительные данные рынка труда в США подкрепил индекс деловой активности в Мичигане, который оказался выше прогноза. Статистика вызвала оптимизм у инвесторов на фондовых рынках и оказали поддержку курсу доллара. Курс евро упал до 1,1040. Евро сильно завалился с канадцем, потому что их продавали по всем кроссам.

Падение остановилось около 67-го градуса. Падение курса составило 58 пунктов. В нулевых на таких данных ценовые колебания составляли 250-300 пунктов. На момент написания обзора евро стоит 1,1061. По прогнозу жду коррекции к lb. В районе 1,1068-1,1070 нужно смотреть на активность покупателей/продавцов. Если быстрого восстановления не будет, то после 17:00 мск буду ждать падения.

Это неделя насыщена на важные события. Британия и Япония опубликуют данные по ВВП за третьий квартал. ФРС, ШНБ и ЕЦБ проведут заседания по процентным ставкам. Затем после заседаний глава ЕЦБ К. Ларгад, глава ШНБ Т. Джордан и глава ФРС США Дж. Пауэлл приведут пресс-конференции.

Учитывая, что в среду ФРС США сохранит ставки, а К. Ларгад придерживается мягкой денежно-кредитной политики, то можно предположить, что до четверга евро еще обновит минимум. Зона 1,1025-1,1030 является ключевой поддержкой. Если она устоит, то будет резкий отскок вверх.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»